Blastingnews

: Sardegna, un nuraghe carico di eroina: sequestrati 11 chili per un valore di 8 milioni - Ventogal : Sardegna, un nuraghe carico di eroina: sequestrati 11 chili per un valore di 8 milioni - Su_Pirresu : Sequestrati 11 kg di eroina per il mercato cagliaritano: erano nascosti tra i ruderi di un nuraghe' - SardiniaPost : Vicino al nuraghe undici chili di eroina, è il più grande sequestro in 15 anni #Sardegna -

(Di lunedì 7 gennaio 2019)Undicidipurissima, nascosta in un muretto a secco di un, nelle campagne tra Putifigari ed Alghero. Droga suddivisa in panetti che, una volta “lavorata”, avrebbe potuto fruttare nel mercato al dettaglio oltre ottodi euro. A sequestrarla ci hanno pensato i Carabinieri di Carbonia – in collaborazione con i colleghi di Alghero – che sono arrivati al nascondiglio dopo una serie di indagini certosine e mirate. La sostanza stupefacente – della tipologia “gialla” assicurano gli inquirenti – era di una qualità eccezionale ed era sicuramente destinata a rifornire il mercato della droga di tutta la. Il, nascosto in quello che è stato definito “il più grande deposito di droga dell'Isola", è sicuramente arrivato dal mare. Considerando soprattutto il fatto che ilsi trova a pochi passi dalla costa, dove è facile approdare con un’imbarcazione. ...