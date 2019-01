Sanità | il presidente dei neonatologi | “I casi di Brescia non sono malasanità”

meteoweb.eu

: Sanità, Silvio Brusaferro nominato commissario dell'Istituto Superiore di Sanità. Grillo: 'Traghetterà l'Iss fino a… - RaiNews : Sanità, Silvio Brusaferro nominato commissario dell'Istituto Superiore di Sanità. Grillo: 'Traghetterà l'Iss fino a… - anis_epis : RT @Presa_Diretta: .@IaconaRiccardo intervista @WRicciardi Medico, scienziato, esperto di salute pubblica, ex presidente dell’istituto Sup… - giorgia_guiggi : RT @Presa_Diretta: .@IaconaRiccardo intervista @WRicciardi Medico, scienziato, esperto di salute pubblica, ex presidente dell’istituto Sup… -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) “Comedella Società italiana dia, come medico che conosce il mestiere e il reparto di, uno dei migliori d’Italia, posso assolutamente dire, con quasi assoluta certezza, che” idei quattro neonati morti agli Spedali Civili di“non hanno a che fare con la mala”.Lo afferma Fabio Mosca,della Sin che, sentito dall’Adnkronos Salute, spiega: “In Italia il 10% dei bambini nasce pretermine sotto le 37 settimane, ma i neonati altamente prematuri, sotto il chilo e mezzo, quelli per cui i rischimaggiori,l’1%, ovvero poco meno di 5.000 l’anno. Di questi sopravvive l’85%, mentre il 15% muore, ovvero 750 neonati all’anno”. Dunque, secondo Mosca, idirientrano in questastica.“Ieri il ministro Grillo ha giustamente mandato gli ...