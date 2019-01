Samsung Micro Led 4K da 75” | in mostra al CES la Tv del futuro

Samsung regala una microSD da 128GB a chi acquista alcuni suoi tablet : La promozione "Più memoria con i tablet Samsung" regala una microSD da 128GB agli acquirenti di Galaxy Tab S3, Galaxy Tab S2 8 e Galaxy Tab S2 9.7. L'articolo Samsung regala una microSD da 128GB a chi acquista alcuni suoi tablet proviene da TuttoAndroid.

Microsoft xCloud sarà disponibile anche per gli smartphone Samsung : Lo scorso mese Microsoft ha presentato il suo “Project xCloud“, la nuova piattaforma che permetterà agli utenti di giocare in streaming sul proprio smartphone, tablet o PC con giochi sviluppati per Xbox tramite l’infrastruttura di leggi di più...

Samsung anticipa Microsoft e presenta il “Surface Phone” | Presentato Samsung Infinity Flex Display : La notizia era ormai nell’aria, ma la conferma è arrivata qualche ora fa nel corso dell’evento dedicato. Samsung presenta finalmente Infinity Flex Display, il primo smartphone al mondo con un Display foldable. Samsung Infinity Flex Display è uno smartphone/tablet con due schermi in grado di essere utilizzato per l’appunto, come smartphone quando è ripiegato e come tablet quando invece è aperto. Grazie ai due Display e la ...