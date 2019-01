Samsung brevetta un dispositivo con due display attaccati tramite magneti

Samsung brevetta una flip cover con doppio display elettroforetico : OMPI e USPTO hanno pubblicato un brevetto di Samsung relativo ad un "accessorio per dispositivi portatili": si tratta di una cover per smartphone con display elettroforetico L'articolo Samsung brevetta una flip cover con doppio display elettroforetico proviene da TuttoAndroid.

Samsung brevetta un display olografico di alta qualità per smartphone : Pare che Samsung abbia inventato un nuovo dispositivo olografico in grado di proiettare immagini 3D di alta qualità . Ecco tutti i dettagli

Samsung Galaxy S10 in un nuovo concept - mentre Samsung brevetta nuovi metodi di controllo : mentre un noto designer ci mostra come potrebbe essere la fotocamera frontale di Samsung Galaxy S10, scopriamo un brevetto per un particolare sistema di controllo.