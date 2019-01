ilfattoquotidiano

: #Salvini: 'Sradicheremo i teppisti dagli stadi, no alla sospensione delle partite in caso di cori offensivi' #ANSA - Agenzia_Ansa : #Salvini: 'Sradicheremo i teppisti dagli stadi, no alla sospensione delle partite in caso di cori offensivi' #ANSA - Cascavel47 : Salvini: ‘Sradicheremo teppisti dagli stadi’ Ma è contrario a chiusura degli impianti e allo stop delle partite per… - zazoomblog : Violenza stadi Salvini assicura: Sradicheremo i violenti - #Violenza #stadi #Salvini #assicura: -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Il 16 dicembre si era fatto fotografare, sciarpa rossonera al collo, mentre dava il cinque a Luca Lucci, figura carismatica della curva del Milan che a settembre aveva patteggiato 18 mesi per la vendita di droga. Oggi il ministro dell’Interno Matteoha promesso di “sradicare” la violenza negli stadi in una conferenza stampa al termine della riunione straordinaria dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, svoltasi con il capo della polizia Franco Gabrielli e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Ma die allo stop delle partite per i cori razzisti non vuole sentire parlare.“Non si può morire di calcio nel 2018”, ha detto il capo del Viminale in riferimento alla morte di Daniele Belardinelli, capo ultrà del Varese morto investito da un’auto il 26 dicembre durante gli scontri tra tifosi ...