Salvini | sostegno a gilet gialli per bene ma condanna violenze

Di Maio ai gilet gialli : non mollate. Salvini a ruota : sostegno ma no alle violenze : In Francia, come in Italia, la politica è diventata sorda alle esigenze dei cittadini che sono stati tenuti fuori dalle decisioni più importanti che riguardano il popolo. Il grido che si alza forte ...

Salvini-Di Maio : sì a donne e bambini della Sea Watch in cambio del sostegno all'autonomia delle regioni : A settembre sarebbe forse venuto giù il governo. Invece, Matteo Salvini ha ribadito che, per quanto riguarda l'Italia, i porti rimangono chiusi e nessuna nave delle Ong carica di migranti potrà attraccarvi. Ma non ha sbarrato la porta all'ipotesi, formulata dal collega vicepremier Luigi Di Maio d'in

Ecotassa - Salvini contro il M5S : “Con il sostegno della Lega non passerà mai” : Continua il braccio di ferro Lega-M5S sull'Ecotassa. Il ministro degli Interni Matteo Salvini, intervenuto al forum Ansa, ribadisce la sua posizione: "Tutelare l'ambiente ma senza imporre nuove tasse. Con me, con il sostegno della Lega, non passerà mai".Continua a leggere