: Salvini: obiettivo è sradicare violenza -



















































































-… - TelevideoRai101 : Salvini: obiettivo è sradicare violenza - PagineRomaniste : Stadi Sicuri, terminata la riunione dell'Osservatorio. #Salvini: 'L’obiettivo è sradicare la delinquenza fuori e de… - QuotidianiDiDx : #Migranti #Ong,#Salvini pronto allo scontro:il piano per fermare #Conte-… -

"Ogni settimana ci sono 12 milioni di tifosi che seguono gli eventi sportivi e 6mila teppisti. Da non confondere con i tifosi, che sono il 99%. L'lacon ogni mezzo necessario". Lo ha detto il ministro dell'Interno,, al termine della riunione straordinaria dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive, presenti il sottosegretario Giorgetti, il capo della polizia Gabrielli e i vertici dello sport.è contrario allo stop per i cori: "Non lasciamo potere di ricatto".(Di lunedì 7 gennaio 2019)