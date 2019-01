Salvini non molla | governo ancora diviso su migranti Lega marca stretto Conte | premier

Supercoppa Juve-Milan - Salvini : “non ce la faccio a vedere una gara tra veli e burqa” : Non si placano le polemiche sulla gara di Supercoppa tra Juventus e Milan, incontro tra le componenti del calcio ed il Ministero dell’Interno Matteo Salvini per fare il punto sulla situazione degli stadi italiani, ecco le dichiarazioni di quest’ultimo: “Sono soddisfatto di questa riunione e ringrazio i membri del calcio che sono intervenuti. Nel 2018 non si può morire andando a vedere una partita di calcio, anche se i ...

I vescovi benedicono i sindaci anti-Salvini : "Non guida lui la Chiesa" : Non so a chi pensi Salvini, che poi sulle scelte concrete la politica si divida e le persone si possano dividere, questo fa parte della storia ma non ci si può dividere di fronte al messaggio ...

Calcio - Salvini : i cori? Sospendere le partite non è la soluzione : Roma, 7 gen., askanews, - 'Sospendere una partita chiudere uno stadio o una curva è la sconfitta del Calcio' e sarebbe una 'resa per lo Stato'. Lo ha detto il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, al ...

Salvini arrabbiato : «Voglio le celle negli stadi. Supercoppa? Non guardo una gara tra veli e burqa» : Il ministro degli interni, Matteo Salvini, al termine del vertice sulla sicurezza espone tutte le sue preoccupazioni sul mondo del calcio

Matteo Salvini - violenza negli stadi : "Cori razzisti - non si fermano le partite. Pugno di ferro coi violenti" : "Io sono per tornare ad autorizzare le trasferte collettive che sono maggiormente controllabili rispetto a centinaia di auto e min van". Così Matteo Salvini nella conferenza stampa al termine dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Inoltre, il ministro dell'Interno ribadisce di es

Ville confiscate alla mafia - Comune di Palermo a Salvini : “Sono abusive - non sanabili” : Le tre Ville confiscate alla mafia e che il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha annunciato di voler "riassegnare ai cittadini di Palermo sperando che il sindaco non ci piazzi dentro degli immigrati" sono abusive. A renderlo noto è l'assessore alla Cittadinanza sociale del Comune di Palermo, Giuseppe Mattina. "Il Comune è sempre pronto a ricevere e prendere in carico immobili confiscati alla mafia che siano fruibili per usi sociali" dice, ...

Non gli bastava mettersi la divisa - ora Salvini vuole fare pure il Papa : Ormai il governo giallo-verde va oltre la fantascienza: dopo aver proliferato con la disinformazione di massa, dopo aver messo in discussione anche la scienza, ora la setta grillina-leghista vuole sostituire anche la religione cristiana. E bene sì: Matteo Salvini vuole ergersi anche a nuovo Papa. Hanno fatto campagna elettorale strumentalizzando i simboli cristiani. Hanno usato indegnamente il Vangelo, i rosari e i presepi ma al primo vero ...

Razzismo nel calcio - Gravina pronto all’incontro con Salvini : “l’arbitro non può decidere di sospendere le gare” : Figc, Gabriele Gravina sostiene che non si possa addossare all’arbitro la responsabilità della decisione sull’eventuale interruzione delle gare di campionato “Possibilità per gli arbitri di sospendere le gare in caso di cori razzisti? L’arbitro non ha nessuna discrezione, esiste un provvedimento chiaro: l’arbitro non è in grado di poter valutare i rischi collegati a una sospensione di una gara come impatto sul ...