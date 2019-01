Salto con gli sci | Coppa del Mondo Val di Fiemme 2019 | programma | orari e tv Il

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci maschile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Ryoyu Kobayashi fa il vuoto : Dopo una stagione completamente dominata dal polacco Kamil Stoch, si riapre la caccia alla Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci maschile. Il favorito principale resta sicuramente Stoch, ma nella stagione post-olimpica le sorprese sono dietro l’angolo quindi attenzione ai vari Ryoyu Kobayashi, Piotr Zyla ed Evgeniy Klimov, vincitore della Classifica generale del Grand Prix estivo. La pattuglia tedesca e quella norvegese proveranno ...

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci femminile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Althaus rimane in vetta - Lara Malsiner sale in 16^ piazza : La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci femminile vedrà la grande sfida tra le tre protagoniste assolute della passata stagione: Maren Lundby, Sara Takanashi e Katharina Althaus. La norvegese è la detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa olimpica in carica, ma dovrà vedersela con la fenomenale nipponica vincitrice di quattro Coppe del Mondo. La tedesca Althaus, argento alle Olimpiadi di Pyeongchang, proverà a fare il ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Bischofshofen 2019 : Markus Eisenbichler si aggiudica la prova di qualificazione davanti a Johansson e Kobayashi. Ottimo Insam - 20° : Il tedesco Markus Eisenbichler vince la prova di qualificazione per la quarta e ultima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2018-2019, che si disputa sul trampolino HS142 di Bischoshofen, in Austria. Dopo la complicata giornata di ieri in cui non si è disputata neanche una serie di allenamento, la nevicata è diminuita di intensità ed ha consentito lo svolgimento regolare della sessione di qualifica. Le condizioni di vento variabile hanno ...

In Francia tornano i gilet gialli : asSalto con la ruspa al ministero : I gilet gialli, hanno sfondato con una scavatrice la porta della sede di Benjamin Griveaux, portavoce del governo. Griveaux e alcuni suoi collaboratori sono poi stati evacuati dalle forze di sicurezza. Durante la giornata la polizia francese ha usato i lacrimogeni contro un gruppo di gilet gialli che tentava di passare sul ponte pedonale che attraversa la Senna, il “Leopold Sedar Senghor” nei pressi dell’Assemblea nazionale. ...

Bob a 4 - l’Italia chiude al secondo posto la tappa di Winterberg : possibile l’asSalto alla Coppa Europa : Baumgartner ci prende gusto insieme a Fontana, Verginer e Atchori Essoh: l’Italia è ancora seconda nel bob a 4 a Winterberg. E a soli otto punti dalla vetta andrà all’assalto della Coppa Europa Patrick Baumgartner e i suoi compagni ci prendono gusto: il bob a 4 italiano è ancora secondo in Coppa Europa. Nella seconda gara consecutiva disputata a Winterberg, in Germania, l’equipaggio azzurro ha ripetuto il grandissimo ...

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci maschile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Ryoyu Kobayashi saldamente al comando - Piotr Zyla non molla : Dopo una stagione completamente dominata dal polacco Kamil Stoch, si riapre la caccia alla Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci maschile. Il favorito principale resta sicuramente Stoch, ma nella stagione post-olimpica le sorprese sono dietro l’angolo quindi attenzione ai vari Ryoyu Kobayashi, Piotr Zyla ed Evgeniy Klimov, vincitore della Classifica generale del Grand Prix estivo. La pattuglia tedesca e quella norvegese proveranno ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Bischofshofen 2019 : qualificazioni rinviate a domani per maltempo. In gara non ci sarà il format KO : L’ultima tappa della Tournée dei 4 Trampolini 2018-2019 di Bischofshofen non parte nel migliore dei modi per il pubblico e gli organizzatori, infatti una nevicata fittissima ha costretto la direzione gara a rimandare a domani le qualificazioni previste originariamente per le ore 17.00 odierne. Il maltempo ha colpito la località austriaca a partire dalle prime ore del mattino e non ha lasciato scampo agli organizzatori dell’evento, ...

I gilet gialli all'asSalto di Parigi Calci a un agente negli scontri : Tornano le tensioni a Parigi, dove i gilet gialli sono tornati a manifestare contro Emmanuel Macron. Circa 4000 persone sono scese in strada per due cortei autorizzati: uno che dal Municipio si è diretto verso il Palazzo dell'Assemblea nazionale e un sit-in sugli Champs Elysees, dove mercoledì è stato fermato Eric Drouet, leaderd del movimento. Altri raduni sono convocati in zone diverse della capitale e nelle principali città francesi, ma ...

Milano - asSalto con kalashnikov a un furgone portavalori : il sopralluogo dei carabinieri : Rapinano con un kalashnikov un portavalori davanti a un supermercato di Cologno Monzese. Tre banditi armati sono fuggiti con circa 20 mila euro di incasso. Due erano armati di pistole mentre un terzo ...

AsSalto con pistole e kalashnikov al portavalori davanti al supermercato : E' successo davanti al supermercato Eurospin di viale Lombardia a Cologno Monzese, comune alle porte di Milano

Milano : asSalto con kalashnikov a furgone portavalori - guardia spara in aria : Milano, 5 gen. (AdnKronos) - assalto a un furgone portavalori. Stamane, intorno alle 7.30, tre uomini armati hanno preso d’assalto un furgone portavalori di due guardie giurate che stavano prelevando l’incasso del supermercato Eurospin di viale Lombardia a Cologno Monzese, comune alle porte di Milan