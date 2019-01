Ryder cup di golf | soldi pubblici per rifare il campo e il club della famiglia Biagiotti

Ryder cup - il capitano Bjørn mantiene la promessa : il tatuaggio è sul fondoschiena! : Sono passate dodici settimane dalla vittoria in Ryder Cup del team europeo capitanato dal danese Thomas Bjørn , e per i golfisti del vecchio continente è ancora tempo di festeggiare. Nel settembre ...

Golf – Open day : oltre 700 presenze al Marco Simone Golf & Country Club - sede della futura Ryder Cup : Tantissimi bambini per la quinta tappa stagionale della Road to Rome 2022 nella futura sede della Ryder Cup che ha accolto il trofeo ufficiale. Gian Paolo Montali: “I lavori al percorso di gara procedono in linea con i tempi prefissati” oltre 700 i partecipanti all’Open Day della Federazione Italiana Golf al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio con il trofeo ufficiale della Ryder Cup accolto come ospite d’onore. Una ...