Rusconi | dopo nostro sollecito tornata accettabile maggioranza delle scuole

romadailynews

: Associazione nazionale presidi, Rusconi: “Domani scuole aperte, Ama ha ripulito dopo nostro appello” - LavoroLazio_com : Associazione nazionale presidi, Rusconi: “Domani scuole aperte, Ama ha ripulito dopo nostro appello” -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Roma – “Babbo Natale ci ha fatto un grande regalo. Sotto l’albero infatti abbiamo trovato un’illimitata operativita’ dell’Ama che,il, ha resola condizione nella stragrande, anche se non in tutte”.Così il presidente dell’Associazione nazionale presidi di Roma e del Lazio, Mario, a proposito dell’emergenza rifiuti che ha spinto i dirigenti scolastici a scrivere una missiva alla sindaca Virginia Raggi in cui si paventava la chiusuraqualora la situazione non fosse stata risolta.“Continueremo a essere vigili perche’ tra qualche giorno la situazione potrebbe tornare quella di qualche giorno fa- ha aggiunto- la cosa che ci ha maggiormente meravigliato e’ il silenzio assordanteAsl, della Regione, del garante ...