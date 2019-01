Rugani | ruolo da protagonista cercasi | la Roma potrebbe fare al caso suo

Blastingnews

: @FraPol2 Al massimo vi danno ruolo per ruolo Rugani... - MarcoSnatch : @FraPol2 Al massimo vi danno ruolo per ruolo Rugani... - FFugali : Bene Rugani e Chiellini, Dibala in quel ruolo quasi mai decisivo. Allegri non sa fare uscire la squadra dalla fase… -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) La Juventus vanta una panchina così lunga e prestigiosa che Massimiliano Allegri può contare su due squadre di alto livello. Se da un lato c'è un allenatore soddisfatto, dall'altro ci sono alcuni giocatori come Medhi Benatia e Danieleche lamentano lo scarso spazio di gioco concesso.Il mal di pancia Il pacchetto arretrato appare leggermente affollato e Danielene paga le spese. Il difensore approdato a Torino quattro anni fa non è mai stato considerato un titolare, nonostante molti altri club, Chelsea in primis, stravedono per lui. In estate i Blues avevano avanzato un'offerta di 50 milioni di euro per accontentare Maurizio Sarri che tra l'altro l'ha svezzato all'epoca in cui allenava l'Empoli, ma la dirigenza bianconera ha declinato l'offerta. Ora il suo contratto è in scadenza nel 2021, ma da quanto filtra nell'ambiente non c'è nessuna data fissata in calendario per ...