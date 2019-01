Roma | Viadotto Magliana ‘dimezzato’ a tempo indeterminato

romadailynews

(Di lunedì 7 gennaio 2019)– Ildella, i cui lavori sarebbero dovuti terminare il 31 ottobre, restera’ in funzione ‘a scartamento ridotto’ acon una sola carreggiata aperta per la mancanza di un corrimano, un tubolare d’acciaio sul punto di curva a 90 gradi che per legge deve unire le barriere di protezione che l’azienda vincitrice dell’appalto da circa 200mila euro non e’ stata ancora in grado di reperire e installare.È quanto emerso dalla riunione di stamattina della commissione Trasparenza diCapitale, convocata dal presidente Marco Palumbo (Pd), che ha visto la partecipazione di residenti, consiglieri di maggioranza e opposizione e dei tecnici del dipartimento Simu del Campidoglio.A spiegare la situazione e’ stato il geometra Grazio Grande, responsabile dell’Ufficio manutenzione ponti e gallerie ...