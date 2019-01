Roma | pirata della strada investe e uccide senzatetto a corso Italia

romadailynews

(Di lunedì 7 gennaio 2019)– Un clochard e’ stato travolto e ucciso questa mattina all’alba ada un’auto. E’ successo intorno alle 4.50 all’angolo trad’e via Po. E’ probabile che l’uomo stesse attraversando laquando e’ stato investito. Il, che dormiva poco distante in un giaciglio di fortuna, era conosciuto nel quartiere con il nome di ‘Verona’.Sono ini rilieviPolizia municipale sul luogo dell’incidente per stabilire le esatte dinamiche dell’impatto mortale. Le forze dell’ordine stanno esaminando le tracce lasciate dall’auto e i filmati delle telecamerezona per risalire all’identita’ dell’automobilista. Poco distante dal cadavere dello sfortunato 75enne il suo inseparabile cane Lilla, rannicchiato e smarrito dopo la morte del ...