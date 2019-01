Roma | incidente mortale | pedone travolto e ucciso da auto pirata Ultime notizie | caccia

Morti sulla strada - doppio incidente a Roma Sud/ Perdono la vita due cinquantenni : Morti sulla strada, doppio incidente a Roma Sud. Perdono la vita due cinquantenni in due scontri sulla Laurentina e sulla Cristoforo Colombo

Torino - incidente sulla pista da sci : la vittima è una bambina di Roma : Una tragedia quella che è avvenuta mercoledì 2 gennaio alle 14:30 circa, sulle piste della Val di Susa, in Piemonte, quando una bimba di 9 anni, che percorreva una pista "rossa", chiamata "imbuto", ha perso il controllo dei suoi scii ed è andata a sbattere contro una barriera frangivento. La bambina si chiamava Camilla Compagnucci ed era di Roma, si trovava in Piemonte con la sua famiglia per trascorrere le feste. A Sauze d'Oulx, in Val di Susa, ...

RetRomarcia provoca incidente al casello A26 : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Retromarcia provoca incidente al ...

Grave incidente a Roma nord : traffico in tilt : Nella Capitale code sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare dalla diramazione Roma nord a Casal Monastero per incidente. Lo comunica Astral Infomobilita'.

Roma : incidente su Gra direzione Bufalotta - lunghe code : Roma – code sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare di Roma dall’allacciamento con la A24 alla Bufalotta. Al momento si transita su una sola corsia. Cosi’ in un comunicato Astral Infomobilita’. L'articolo Roma: incidente su Gra direzione Bufalotta, lunghe code proviene da RomaDailyNews.

Terribile incidente in Lombardia : contRomano su statale - 6 vittime : Drammatico e gravissimo incidente stradale nella tarda serata di ieri in Lombardia. Un violento scontro frontale si è verificato tra la strada provinciale Valeriana e l'innesto della statale 38...

ContRomano sulla statale - incidente tra due auto : 6 morti in Valtellina : Tragico schianto in Lombardia, dove un uomo di 52 anni e cinque giovani tra i 26 e i 33 anni sono morti in un incidente frontale avvenuto ieri sera tra la strada provinciale Valeriana e...

Incidente a Sondrio : auto contRomano - 6 morti : Sei persone sono morte a causa di un terribile Incidente stradale sulla variante 38 di Morbegno, in provincia di Sondrio. Due le auto coinvolte, una 500 con a bordo un uomo di circa 50 anni e una 'Panda' con 5 giovani. La dinamica è ancora da accertare: una delle vetture avrebbe viaggiato in contromano e si è scontrata con l'altra. Dopo lo scontro si è sviluppato anche un incendio che non ha lasciato scampo ai passeggeri delle due auto.

ContRomano sulla statale - incidente tra due auto : 6 morti in provincia di Sondrio : Tragico schianto in Lombardia, dove un uomo di 52 anni e cinque giovani tra i 20 e i 33 anni sono morti in un incidente frontale avvenuto ieri sera tra la strada provinciale Valeriana e...

Roma - ciclista 60enne muore in un incidente con un pullman : Roma, 6 dic., askanews, - Un uomo di 60 anni, italiano, è morto questa mattina all'alba a Roma scontrandosi contro un pullman mentre circolava in bicicletta. L'incidente, come riferisce la Polizia ...

Roma : incidente mortale su via Merulana - ciclista contro bus : Roma – Un ciclista di 60 anni e’ morto questa mattina poco prima delle 6 in in un incidente con un bus Terravision addetto al servizio navetta presso gli aeroporti. L’incidente mortale si e’ verificato in via Merulana, all’incrocio con viale Manzoni. Sul posto la pattuglia del Gruppo Prati della Polizia locale. L'articolo Roma: incidente mortale su via Merulana, ciclista contro bus proviene da RomaDailyNews.

Incidente alla metro di Roma - nel mirino della procura quattro persone ai vertici di Atac : quattro persone - ai vertici di Atac - sono nel mirino della procura per l’Incidente del 23 scorso ottobre nella metropolitana di Roma, alla stazione Repubblica. Il cedimento di una scala mobile, poche ore prima del fischio di inizio del match tra Roma e CSKA Mosca, ha causato il ferimento di 24 tifosi russi....

Auto contRomano sulla bretella dell'aeroporto - l'incidente è terrificante : MESTRE - Un incidente stradale ha coinvolto due Auto lungo la bretella Autostradale che collega l'aeroporto di Venezia a Mestre, nella carreggiata in direzione della Tangenziale di Mestre: due i ...

Taxi contRomano provoca incidente tra via Arimondi e via Plana : un'auto va fuori strada : incidente stradale domenica sera, poco dopo le 19, in zona viale Certosa a Milano. All'incrocio tra via Giuseppe Arimondi e via Giovanni Antonio Plana, un Taxi e una Fiat Punto sono rimaste coinvolte ...