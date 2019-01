Rog obiettivo di mercato. Allo Schalke o tra Parma, Genoa e Fiorentina?

ilnapolista

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Fu pagato 13 milioni Dopo due stagioni e mezza, il croato Marko Rog potrebbe lasciare il Napoli. Non a titolo definitivo, almeno sembra. Ne scrivono Repubblica Napoli e Corriere dello Sport. Il Corriere ha un articolo da Firenze che comincia così:Un sudoku per solutori esperti, perché Marko Rog piace da tempo, ma per vederlo in viola servirà l’incastro numeri- co perfetto. Deve prima; 1) essere trovata l’intesa per almeno una cessione (Eysseric ha la valigia in mano, mentre sulle tracce di Dabo si stanno muovendo in diversi, sempre in Francia); 2) sbaragliata la concorrenza già che sulle tracce del croato oltre ai viola ci sonoma soprattuttoe 3) trovata l’intesa giusta col presidente De Laurentiis, riducendo al minimo i costi, in linea con le disposizioni date dalla proprietà agli uominidella, pronti a prendere considerazione giovani ...