RIVER PLATE: Rodrigo Mora ha annunciato il ritiro dal calcio giocato

(Di lunedì 7 gennaio 2019)– L’ormai ex attaccante uruguayanoha deciso di appendere gli scarpini al chiodo a seguito di una lesione all’anca subita qualche mese prima.Una scelta non voluta ma purtroppo obbligata; l’uruguagio, amatissimo dalla tifoseria dei Millonarios, soffre di una necrosi asettica al femore.Come spiegato dal medico delPedro Hansing, si tratta di un infarto alla testa del femore che impedisce così l’afflusso del sangue in quella zona.Questo guaio potrebbe derivare dall’infortunio subìto dall’attaccante che lo ha tenuto fuori per buona parte del 2017 impedendogli di giocare., 32 anni il prossimo ottobre, ha lasciato ottimi ricordi in quasi tutte le squadre in cui haCresciuto nella Juventud, in Uruguay ha vestito le maglie di Defensor Sporting e Cerro, prima di tentare l’avventura ...