Rinviati i concerti di Boomdabash dopo il Festival di Sanremo 2019 | info nuove date e

(Di lunedì 7 gennaio 2019)disonoildi. A comunicare la decisione è la band di Non ti dico no, che è stata annunciata tra i partecipanti alla prossima edizione della kermesse condotta da Claudio Baglioni e con la partecipazione di Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Sono così spostate le tappe del Barracuda Winter Tour previste per il mese di gennaio, con leche saranno presto annunciate sui canali social dedicati al gruppo. Per il momento, si conosce solamente la nuova data del concerto all'Alcatraz, che si terrà il 9 maggio prossimo. Lo spettacolo era previsto per il 24 gennaio.I biglietti già acquistati rimangono validi per le prossime, mentre per coloro che non potranno prendervi parte sono aperte le campagne di rimborso dei ticket attive nei punti vendita presso i quali si è effettuato l'acquisto.Il gruppo è già intervenuto ...