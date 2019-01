Rifiuti dati alle fiamme a Nocera Inferiore | c' è il rischio emulazione

Incendio in impianto Rifiuti a Roma - Legambiente Lazio : “Non servivano dati scientifici per dire che la nube era nociva per la salute” : “Non servivano dati scientifici per dire che la fitta nube, vista e respirata da tutta Roma durante l’Incendio della discarica al Salario, fosse chiaramente nociva per la salute“: lo ha dichiarato Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio, in riferimento ai dati di Arpa Lazio sulle polveri sottili registrati ieri a Roma, dai quali è emersa la quantità di PM10 presente nell’aria. I dati diffusi ieri, spiega Scacchi, ...

Inceneritori : una discussione politica che ignora i dati sulla gestione dei Rifiuti : Cento Inceneritori, almeno uno in ogni provincia: sarebbe questo il futuro della gestione dei rifiuti in Italia? Per rispondere cominciamo con alcuni numeri (rapporto sui rifiuti urbani ISPRA 2017): in Italia, il 46% dei rifiuti urbani è riciclato (il 26% con recupero di materia e il 20% con trattamento biologico e compostaggio); il 25% è smaltito in discarica e il 20% è incenerito o co-incenerito, l'8% è gestito in ...

Legambiente - i dati dei progetti fishing for litter : negli ultimi 6 mesi recuperate 4 - 8 tonnellate di Rifiuti dai fondali marini : Nell’Arcipelago toscano da maggio a settembre 2018 sono state 1,8 le tonnellate di rifiuti raccolte dai fondali marini. Altre 1,6 tonnellate sono state recuperate a Terracina (Lt) nel Lazio, in due mesi di attività. Passando dal Tirreno all’Adriatico, anche a Manfredonia, in Puglia, va in scena questa particolare attività di pesca a strascico: oltre a catturare pesci, i pescatori tirano infatti su dalle reti rifiuti di ogni tipo, dalle reti per ...