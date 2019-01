Ricerca | cardiologi | “Il cuore dell’atleta si modifica in base allo sport praticato”

meteoweb.eu

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Ildell’atleta subisce delle importantizioni in maniera diversa a seconda dellopraticato e dello specifico tipo di allenamento. È quanto dimostrano due studi condotti da Sergio Mondillo, direttore della Uoca Universitaria dell’Aou Senese, insieme al cardiologo Flavio D’Ascenzi, che offrono importanti indicazioni per la valutazione deldegliivi con ecocardiografia e risonanza magnetica cardiaca, con l’obiettivo di contribuire alla prevenzione della morte cardiaca improvvisa. I lavoro sono stati pubblicati su “Jacc: Cardiovascular Imaging” e “Journal of American Society of Echocardiography”.“Ina – spiega Mondillo – ed in particolare nella valutazione clinica con le metodiche di imaging, siamo abituati a definire uncome normale, dilatato o ipertrofico in accordo a valori di ...