Regioni contro il Decreto Sicurezza | anche l’Umbria ricorre alla Corte costituzionale

Le Regioni rosse alla Consulta contro il decreto sicurezza : Il fronte delle regioni guidate dal centrosinistra si muove contro il decreto sicurezza. Toscana, Umbria e Piemonte annunciano il ricorso alla Corte costituzionale. Emilia Romagna e Calabra lo stanno ...

Come funziona il ricorso delle Regioni alla Consulta contro il decreto sicurezza : Dapprima la Toscana, poi la Calabria, e ora altre Regioni potrebbero seguirne l'esempio, accodarsi e proporre ricorsi alla Corte costituzionale contro la legge sulla sicurezza. Ci sono 60 giorni a disposizione, ovvero dal momento in cui la legge è in Gazzetta Ufficiale: la pubblicazione di una legge è infatti l'ultimo atto di un percorso, da quel momento in poi la legge vincola la generalità dei ...

Anche le Regioni contro decreto Sicurezza - Toscana pronta a ricorso a Consulta : Le Regioni al fianco dei sindaci disobbedienti. La polemica sull'applicazione dell'articolo 13 del decreto Sicurezza (ormai legge) che impedisce l'iscrizione all'anagrafe dei richiedenti asilo si arricchisce di un nuovo capitolo, con alcuni governatori pronti a farsi carico del ricorso alla Corte costituzionale su una norma ritenuta disumana e in contrasto con la Carta fondamentale. Dopo l'annuncio del presidente della Regione Piemonte Sergio ...

Perché in alcune Regioni non si trova il vaccino contro l'influenza : Le scorte di vaccini stanno finendo. L’allarme è stato lanciato dai medici di base, dagli ambulatori delle Asl e da molte farmacie disseminate in tutto il territorio italiano. A sostenerlo, sulle pagine della Stampa, è il presidente della società italiana di medicina generale (Simg) che mette l’accento su un problema di programmazione e distribuzione dei vaccini: “Non è tanto un problema che le dosi ...

AMORe : Regioni del Sud 'alleate' contro il cancro : Inoltre - prosegue Amato - l'importanza della rete oncologica è quella di rafforzare la nostra posizione con gli stakeholder che fanno parte di un mondo in continuo movimento con grandi progetti di ...

Maltempo - Costa a Regioni : oltre 6 miliardi contro il dissesto : Roma, 8 nov., askanews, - "Quello di oggi è stato un ottimo incontro, nel senso che abbiamo dialogato sul percorso per procedere bene e velocemente. Da una parte abbiamo presentato in termini concreti ...