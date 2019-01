REAL MADRID DI NUOVO IN CRISI | CONTE O MOURINHO? Sembra già finita l' era Solari

REAL MADRID - tre uomini e... una panchina : è sfida Allegri-Conte-Mourinho : Come si dice in questi casi, si attende evoluzione tra probabili o addirittura sconate smentite, ma la panchina forse più richiesta e desiderata del mondo non sarà più territorio di Solari , che ...

Sun : 'Il REAL MADRID punta sul ritorno di Mourinho' : Madrid - Il Real Madrid starebbe pensando al clamoroso ritorno di Mourinho al Santiago Bernabeu. E' l'indiscrezione riportata dal Sun. La stagione dei blancos è partita decisamente male e Florentino ...

'Mourinho può tornare al REAL Madrid' : MADRID - Proseguono le indiscrezioni sul futuro allenatore del Real Madrid . L'ultima ipotesi rilanciata dal Sun riguarda il possibile tentativo di Florentino Perez di riportare Mourinho sulla ...

Icardi potrebbe non rinnovare con l'Inter : su 'Maurito' Chelsea e REAL Madrid : Continuano a susseguirsi i rumors sul futuro del centravanti argentino dell'Inter, Mauro Icardi. Il capitano nerazzurro ha un contratto fino a giugno 2021 a poco più di quattro milioni di euro a stagione con una clausola rescissoria da centodieci milioni di euro, valida solo per l'estero ed esercitabile dal 1° al 15 luglio. La trattativa per il rinnovo non sembra decollare vista la grande differenza tra la domanda dell'entourage dell'attaccante ...

Clamoroso Inter : Wanda Nara avrebbe comunicato che Icardi non rinnoverà - “accordo col REAL Madrid” : Wanda Nara avrebbe comunicato la rottura definitiva dei contatti con l’Inter per il rinnovo contrattuale di Mauro Icardi: la situazione Wanda Nara avrebbe comunicato all’Inter che Mauro Icardi non rinnoverà il proprio contratto con il club nerazzurro. E’ la notizia che in queste ore sta scuotendo il mondo Interista, rilanciata dall’Argentina da Tyc Sports, spesso attendibile in merito alle notizie di calciomercato ...

VIDEO Massimiliano Allegri corteggiato dal REAL MADRID : sarà addio alla Juventus? : Massimiliano Allegri sarebbe nel mirino del Real Madrid, l’attuale allenatore della Juventus potrebbe infatti sedere sulla panchina delle merengues nell’immediato futuro. La clamorosa indiscrezione arriva da El Chiringuito Tv, molto vicina alla corazzata spagnola e quindi considerata particolarmente affidabile. Il 51enne livornese, che ha vinto gli ultimi quattro scudetti con la Juventus e che in questa stagione va a caccia della ...

Il calciomercato oggi – Barella al Chelsea - il REAL MADRID su Piatek : Il calciomercato oggi – Stagione fino al momento altalenante in casa Genoa ma l’arrivo in panchina di Cesare Prandelli ha cambiato completamente passo alla squadra che adesso si candida ad essere grande protagonista nelle seconda parte di stagione. Nel frattempo si pensa al mercato, il presidente Preziosi si sta muovendo per piazzare 2-3 colpi e diverse trattative sono in stato avanzato. Nel frattempo arriva una bomba clamorosa ...

Mourinho preoccupa l'Inter : con Icardi accetterebbe il REAL Madrid : Uno degli allenatori più ambiti, a partire dalla prossima stagione calcistica, sarà sicuramente il tecnico portoghese José Mourinho. Lo Special One si è separato (più o meno consensualmente) dal Manchester United solo un mese fa, ma è molto probabile che possa trovare presto una nuova squadra. Ci sta provando il Benfica, ma il club che sembra essere in pole position è il Real Madrid, che sogna un suo ritorno per risorgere dopo una stagione fino ...

Brahim - da raccattapalle a compagno di Isco al REAL MADRID : si avvera la profezia social : Un sorriso che " adesso " la dice lunga. È quello di Brahim Diaz , giovane talento spagnolo classe '99 appena passato dal Manchester City al Real Madrid per circa 17 milioni di euro. Un sorriso ...

José Mourinho - per tornare al REAL MADRID vuole due interisti : chi ha chiesto a Perez : Nel futuro di José Mourinho è sempre più probabile l'approdo al Real Madrid, almeno stando alle indiscrezioni che soprattutto dalla stampa spagnola si fanno ogni giorno più insistenti. Resteranno delusi i tifosi dell'Inter, che sul ritorno dello Special One del mitologico Triplete ci hanno sperato f

Mourinho - doppio sgarbo all'Inter : vuole Icardi e Skriniar al REAL Madrid : Ripartire dopo l'esperienza fallimentare di Manchester, Josè Mourinho è sempre più vicino al ritorno sulla panchina del Real Madrid . Una crisi di risultati preoccupante per il Real Madrid, ...

REAL MADRID - arbitro esulta al gol degli avversari : bufera sui social. VIDEO : Giorni di fuoco, al Real Madrid, con la squadra in crisi di risultati e tutto un ambiente in cui si respira un'aria pesante. Ad alimentare le polemiche, come se non ce ne fossero già abbastanza, l'...

Milan-Piatek : ora spunta anche il REAL MADRID - cifra shock : MILAN PIATEK- Secondo quanto riportato da “Sportnews.eu“, il Real Madrid starebbe valutando la possibilità di strappare Piatek al Genoa sbaragliando la concorrenza italiana ed estera intorno al promettentissimo attaccante polacco. Le ultime indiscrezioni parlano di una cifra shock da circa 70 milioni di euro. Il Milan osserva interessato. La sensazione è che il club rossonero […] L'articolo Milan-Piatek: ora spunta anche il ...

Dalla Spagna : REAL MADRID - Eriksen per il il dopo Modric : Madrid - Proseguono le indiscrezioni sul possibile addio di Luka Modric dal Real Madrid L'interesse dell'Inter per il Pallone d'Oro è sempre vigile e, in estate, dopo aver vinto tutto con la casacca ...