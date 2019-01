Rapina con sparatoria in un ristorante a Napoli Il bottino | 40mila euro tra Rolex e

Milano - assaltano il portavalori con pistole e kalashnikov : via con 20mila euro. Le Rapina sembra un film d’azione : Assalto a un furgone portavalori. Sabato mattina, intorno alle 7.30, tre uomini armati hanno preso d’assalto un furgone portavalori di due guardie giurate che stavano prelevando l’incasso del supermercato Eurospin di viale Lombardia a Cologno Monzese, comune alle porte di Milano. Secondo le prime informazioni, due erano armati di pistole mentre un terzo imbracciava un kalashnikov. Una delle guardie giurate ha esploso tre colpi in aria che ...

Monza : Rapina con cacciavite e martello - arrestato dopo un rocambolesco inseguimento : Casco in testa e occhiali da sole per non farsi riconoscere, armato di un cacciavite e di un martello ha commesso una rapina e ne ha tentata un'altra. Il tutto nel giro di mezz'ora, prima di essere ...

Terrore in casa per coppia di anziani : entrano i Rapinatori - via con i soldi : COPERTINO - Non hanno dovuto fare altro che suonare al campanello di casa. O la va, o la spacca. E, purtroppo, gli è andata bene. Quando l'anziano proprietario di casa s'è affacciato alla porta, ...

Rapina in banca - fugge con 2.500 euro : Pescara - Rapina in banca a Pescara. In azione, nel primo pomeriggio, nella filiale Bper di viale Bovio, un uomo con il volto parzialmente coperto. Armato di taglierino, il Rapinatore solitario ha minacciato i presenti e si è fatto consegnare i soldi presenti in cassa, circa 2.500 euro, per poi darsi alla fuga a piedi. Sul posto è intervenuta la Polizia. Indagini e ricerche in corso. leggi tutto

Rapina con ruspe a furgone portavalori : rubati 2 - 3 milioni/ Bari - tir in fiamme : piano architettato da tempo : Assalto al furgone portavalori con ruspe a Bari: mezzo sventrato 'come una scatola'. Ultime notizie, Rapina da 2,3 milioni: piano architettato da tempo.

Ancona - minaccia barista con bottiglia : straniero fermato per Rapina : Momenti di panico vissuti la scorsa notte all"interno di un bar della Palombella (Ancona).È stato il titolare del locale a richiedere l"intervento delle forze dell"ordine, intorno alla mezzanotte tra domenica e lunedì, a causa delle reiterate intemperanze e minacce di cui uno straniero ubriaco si era reso protagonista.Dinanzi al rifiuto opposto dall"uomo alle sue richieste di ottenere altri alcolici, il magrebino aveva dato in escandescenze, ...

Rapina a portavalori nel Barese con ruspe e mezzi in fiamme : rubati soldi delle pensioni - : Rapina ad un furgone portavalori dell'Ivri nei pressi di Mellitto, nel Barese, dove un commando armato ha bloccato il mezzo e per chiudere la strada ritardando l'arrivo delle forze dell'ordine, ha ...

