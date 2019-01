Raid nel cuore della notte contro la sede della Lega

La Dakar nel Mondiale cross country rally dal 2020? Trattative in corso tra la FIM e l’organizzazione del Raid : Potrebbe non essere un’utopia l’approdo della Dakar, dal 2020, nel calendario del Mondiale cross country rally. L’uomo che sta tentando una simile impresa risponde al nome di Jorge Viegas, che è in questi giorni a Lima per cercare di dar vita alla sua idea, forse non così pazza. Dalle pagine di Marca emerge una chiara visione da parte del numero uno della FIM in relazione al suo viaggio in Perù: “Non è un caso. Per prima ...

Racket scatenato nel Napoletano : bombe contro i negozi - sei Raid in dieci giorni : Sei attentati dinamitardi in meno di dieci giorni. È emergenza e allarme sociale ad Afragola, dove nella notte di San Silvestro, alcuni sconosciuti hanno piazzato e fatto esplodere un ordigno ...

Raid di Capodanno nel Napoletano : incendiata telecamera della chiesa : Raid vandalico nella notte di Capodanno ai danni della chiesa di Santa Maria della Stella, a Casoria. Completamente distrutta dalle fiamme una telecamera per la videosorveglianza, che inquadra l'...

Raidue - verso il ribaltone : 'share disastroso - programma soppresso'. Chi non rivedremo nel 2019 : Saluti amari per B come sabato . Il programma sportivo di Raidue condotto da Gabriele Corsi , Andrea Delogu e Marco Mazzocchi , spinoff di Quelli che il calcio dedicato alla serie cadetta, sarebbe a ...

Raidue - verso il ribaltone : "share disastroso - programma soppresso". Chi non rivedremo nel 2019 : Saluti amari per B come sabato. Il programma sportivo di Raidue condotto da Gabriele Corsi, Andrea Delogu e Marco Mazzocchi, spinoff di Quelli che il calcio dedicato alla serie cadetta, sarebbe a un passo dalla soppressione. L'ultima puntata andata in onda il 30 dicembre ha visto il congedo dei cond

Raid dei vandali nella villa comunale : identificato 16enne coi petardi nel Napoletano : MASSA DI SOMMA - vandali in azione nella villa comunale l'altra sera, ragazzini fanno esplodere grossi petardi danneggiando un pilastro del porticato e parte della parete esterna di una associazione. ...

Per i concerti di Vasco Rossi a Milano nel 2019 i desideri dei fan storici : “Vogliamo il ritorno di Solieri - BRaido e Moroni” : In vista dei concerti di Vasco Rossi a Milano nel 2019 c'è una frangia di fan storici che non perde la speranza di rivedere il rocker circondato sul palco dai musicisti che l'hanno accompagnato per gran parte dei suoi quarant'anni di carriera. Grande escluso dal trionfale tour negli stadi della scorsa estate che toccò le città di Lignano, Torino, Padova, Roma, Bari e Messina ma non Milano, Vasco Rossi si esibirà a San Siro l'1, 2, 6, 7, 11 e ...

Raid al negozio di telefonia - ladri incappucciati in fuga nel Napoletano : POLLENA TROCCHIA - Raid nella notte nel negozio di telefonia, rubati iphone e smartphone. ladri incappucciati e con guanti in fuga a bordo di un?auto. È successo la scorsa notte....

Raid alla creolina nel Napoletano - imbrattate suppellettili e pavimento : Raid alla creolina nell'istituto comprensivo statale don Milani Dorso a San Giorgio a Cremano. Ignoti si sono introdotti all'interno della scuola, quasi sicuramente di notte, e hanno imbrattato ...

Napoli - primo Raid delle babygang : già rubato l'albero di Natale nella Galleria Umberto : ritrovato ai Quartieri dai carabinieri : È durato solo pochi giorni l'albero di Natale in Galleria Umberto I. Come ogni anno infatti le baby gang non si sono 'fatte attendere' e nella notte sono entrate in azione. Questa mattina i residenti ...

Napoli - primo Raid delle babygang : già rubato l'albero di Natale nella Galleria Umberto : È durato solo pochi giorni l'albero di Natale in Galleria Umberto I. Come ogni anno infatti le baby gang non si sono 'fatte attendere' e nella notte sono entrate in azione. Questa mattina i residenti ...

Sorpresi nel centro storico con la bomboletta spray in mano - forse gli autori del Raid al Presepe : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Grande Fratello Vip - il Raid nella notte degli inquilini contro Stefano Sala : la frase-choc che gli tatuano : Stefano Sala è stato uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip e non solo per la sua discussa relazione con Benedetta Mazza. Insieme al suo complice Francesco Monte , il modello ...

Raid nel centro di accoglienza a Marano - bruciata la porta d'ingresso. De Magistris : 'Atto violento' : 'L'Atto compiuto ai danni della struttura di accoglienza per migranti di Marano è un'azione violenta che solo per pura fortuna non ha prodotto danni alle persone'. Questo il commento del sindaco di ...