Rafael Nadal torna in campo a Sydney | ' Sono guarito'

Australian Open 2019 : i grandi dubbi fisici di Rafael Nadal. Spagnolo a Melbourne lontano dalla forma migliore : Il conto alla rovescia sta per terminare e i dubbi e le perplessità sulle condizioni di Rafael Nadal in vista dei prossimi Australian Open (14-27 gennaio) sono molteplici. Non è necessario far opera di fantasia per comprendere i problemi fisici che sta patendo l’ex n.1 del mondo del tennis, attualmente n.2 alle spalle del serbo Novak Djokovic. L’avvicinamento al primo Slam dell’anno ha visto Rafa fermo ai box prima del tempo ...

Tennis : Rafael Nadal - quanti forfait e ritiri! Australian Open a rischio per lo spagnolo? : Strada in salita per Rafael Nadal. Non serve certo un genio per capire i problemi fisici che sta vivendo l’ex n.1 del mondo del Tennis, attuale n.2 della graduatoria alle spalle del serbo Novak Djokovic. Rafa è reduce dall’ennesimo forfait nell’ATP di Brisbane per un problema muscolare alla coscia, conseguenza a detta del diretto interessato del lungo periodo di inattività. Il campione spagnolo, infatti, dopo la semifinale ...

Tennis - ATP Brisbane 2019 : Rafael Nadal dà forfait. Problemi alla coscia per il maiorchino : Rafael Nadal non prenderà parte al torneo ATP di Brisbane: il Tennista iberico ha annunciato il suo forfait nel corso di una conferenza stampa nel quale ha affermato di avere ancora Problemi alla coscia sinistra. Al suo posto entrerà nel main draw il nipponico Taro Daniel, che da lucky loser avrà accesso diretto al secondo turno, dove affronterà il transalpino Jo-Wilfried Tsonga. In conferenza stampa il maiorchino ha spiegato i motivi della ...

Tennis - Rafael Nadal : “Il mio obiettivo è continuare a giocare e a divertirmi” : Rafael Nadal è nella fase di avvicinamento al primo evento clou della stagione del Tennis, ovvero gli Australian Open 2019 (14-27 gennaio). Lo spagnolo, numero 2 del mondo, ha fatto il proprio esordio nel torneo/esibizione di Abu Dhabi, venendo sconfitto in tre set dal sudafricano (n.6 del mondo) Kevin Anderson in semifinale e denunciando una condizione fisica non ancora al 100%. Il maiorchino è reduce infatti da un’operazione alla ...

Tennis - Mubadala World Tennis Championship 2018 : Rafael Nadal e Novak Djokovic si esibiscono ad Abu Dhabi : La pausa che il Tennis mondiale si è voluto concedere sta ormai per finire. Lo sport con racchetta e pallina riprende dal Mubadala World Tennis Championship di Abu Dhabi, tradizionale torneo/esibizione giunto all’undicesima edizione programmato dal 27 al 29 dicembre, che darà modo ai grandi nomi di iniziare a sciogliersi e guardare a quel che sarà, in particolare ai prossimi Australian Open 2019 (14-27 gennaio). Sui campi veloci ...

Tennis : Rafael Nadal programma il suo 2019. Solo sedici tornei per lo spagnolo : Sarà un 2019 con Solo sedici tornei per Rafael Nadal. Lo spagnolo ha fatto conoscere quale sarà la sua programmazione in vista della prossima stagione. Un numero ridotto di impegni per preservare da ulteriore stress e problemi fisici un corpo già martoriato da tanti infortuni. A 32 anni il maiorchino ha deciso di giocare meno rispetto al passato, un fattore che può permettergli di avere più tempo di riposo e di aumentare gli anni di ...

Tennis - Rafael Nadal dona un milione di euro alle vittime dell’alluvione di Maiorca : Grande gesto di solidarietà da parte di Rafael Nadal che ha deciso di donare un milione di euro alle vittime dell’alluvione che a ottobre aveva colpito Maiorca. Lo stesso Tennista aveva letteralmente messo le mani nel fango per dare una mano in quell’occasione ed è sempre stato in prima linea per cercare di risolvere l’emergenza sull’isola delle Baleari. L’ex numero 1 al mondo ha voluto fornire un importante ...

Rafael Nadal elogia l'esempio di Pampliega - Caverzaschi e Brierley : ' Quello che per voi è un esempio di superamento, per loro è semplicemente seguire il proprio cammino, le proprie passioni e i propri sogni ' ha commentato il numero 2 del mondo. ' Se attraverso ...

Verkerk : 'Non mi aspettavo che Rafael Nadal diventasse cosi forte' : Martin Verkerk , ex numero 14 del mondo e finalista nel 2003 del Roland Garros, ha elogiato gli incredibili risultati raggiunti da Rafael Nadal sulla terra rossa in quello che è definito lo Slam più duro di tutti. ' Le partite dello ...

Tennis : Rafael Nadal annuncia che prenderà parte al torneo di Barcellona nel 2019. Roger Federer potrebbe tornare sulla terra : Siamo nella breve pausa invernale del Tennis mondiale e il 2018 è andato in archivio con qualche infortunio di troppo. Uno su tutti, quello di Rafael Nadal, costretto a saltare l’ultima parte di stagione e a subire un intervento chirurgico alla caviglia. Lo spagnolo, per questo, si è visto scavalcare dal serbo Novak Djokovic in vetta al ranking ATP, autore di una seconda metà d’anno fantastica, suggellata dai trionfi a Wimbledon e ...

Rafael Nadal e Nick Kyrgios pronti a sfidarsi al FAST4 : Aggiungiamo al mix Rafa, Nick, Grigor e Milos - quattro dei nomi più importanti nell'attuale mondo del tennis -, e non posso che concludere che ci attende un'incredibile notte di azione e ...

Kuerten snobba Rafael Nadal e Novak Djokovic : 'Roger Federer è il GOAT' : Parlando del suo ruolo di ambasciatore del Roland Garros, Kuerten ha detto: ' Credo che lo sport sia basato sulle speranze, nel far credere alle persone nelle proprie capacità. E tutto ciò va oltre ...

Tennis - Rafael Nadal si è operato alla caviglia : rientro previsto a gennaio : Rafael Nadal si è sottoposto a un intervento chirurgico all’articolazione della caviglia destra. Il mancino di Manacor, che ieri aveva annunciato la sua rinuncia alle ATP Finals di Londra a causa di problemi all’addome e alla caviglia destra, oggi è andato sotto i ferri per rimuovere in artroscopia un cosiddetto “corpo libero”. L’operazione sarebbe andata per il meglio secondo quanto riporta la stampa iberica e, ...