Quota 100 | via da aprile con la misura nel Decreto Legge in materia pensionistica

Pensioni - Quota 100 con stangata : assegno tagliato fino al 33% - ecco chi paga il conto : Paletti per scoraggiare il ricorso alla pensione anticipata, con assegno tagliato fino a un terzo. La bozza del decreto Quota 100 prevede uno slalom tra i requisiti necessari per lasciare il lavoro in anticipo, con l'obiettivo di ridurre la platea e riuscire a "stare dentro" il budget di 3,9 miliard

RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 "sussidiata" - un doppio pericolo per i giovani : In vista della RIFORMA delle PENSIONI con Quota 100, il Governo dovrà fare una scelta importante che ci dirà molto del suo orizzonte politico

Pensioni Quota 100 - tutto ciò che serve sapere in 10 domande e 10 risposte : Il decreto legge con le prime modifiche alla riforma Fornero e le nuove misure di contrasto alla povertà è pronto. Il pacchetto previdenziale conferma tutte le anticipazioni delle ultime settimane: oltre al debutto triennale di “quota 100” con le finestre mobili trimestrali ci sono le proroghe di opzione donna e dell'Ape sociale. Ecco quello che occorre sapere...

Quota 100 : previsti tagli alle pensioni fino a un terzo dell'importo : Il Governo Conte sta tuttora lavorando sul maxi decreto volto a rendere operative le misure in materia previdenziale come Quota 100 e reddito di cittadinanza. La bozza del decreto è al vaglio dei tecnici del Governo ed entro la prossima settimana potrebbe essere varata dal Consiglio dei Ministri. Pensionamento a luglio per i dipendenti della PA Stando a quanto si apprende da Fanpage" il Governo giallo-verde sembra aver confermato i paletti ...

Il ruolo delle aziende in Quota 100 consentirebbe uno 'Scivolo' a 59 anni per i lavoratori : Consentire a molti lavoratori di anticipare la pensione svincolandosi dai pesanti vincoli imposti dalla legge Fornero è senza dubbio uno dei motivi che ha spinto il governo a varare la quota 100. La misura ormai sembra definita, con il decreto che dovrebbe arrivare domani 8 gennaio in consiglio dei Ministri dopo la bozza fuoriuscita il 5 gennaio. Per circa 350mila lavoratori la misura aprirebbe la porta (opzionale) al pensionamento in anticipo ...

Alberto Brambilla su Quota 100 : "Così il sistema non regge". E considera concluso il suo ruolo da consigliere del Governo : In una intervista a La Verità Alberto Brambilla, tra i massimi esperti italiani di welfare, estensore del programma della Lega sulle pensioni e consulente economico di Palazzo Chigi - ruolo che considera finito -, interrogato sugli effetti della sua lettera scritta prima di Natale alla Presidenza del Consiglio, per denunciare gli eccessi di assistenzialismo, commenta:Non ho avuto riscontri. Per quanto mi riguarda, considero risolto il mio ...

Pensioni - arriva il decreto sulla Quota 100 : quali sono le finestre per ritirarsi dal lavoro : Una bozza del decreto sulla quota 100 evidenzia le regole per l'anticipo Pensionistico per chi ha maturato i requisiti: almeno 62 anni di età e 38 di contributi versati. Restano però molti paletti per disincentivare il ricorso alla quota 100, a partire dalle finestre temporali (diverse per lavoratori privati e pubblici) e dal divieto di cumulo.Continua a leggere

[Il punto] Le novità di Quota 100 - in pensione con lo scivolo e il riscatto della laurea : ecco chi potrà usufruirne : Stando alle fonti giornalistiche sarebbero circa 430mila i lavoratori potenzialmente in lista per accedere quest'anno al pensionamento con i requisiti di Quota 100 . In pratica quelli con almeno 62 ...

Pensioni - assegni tagliati con Quota 100 : quota 100 comincia a muovere i primi passi. Il nuovo sistema Pensionistico di fatto andrà a superare la legge Fornero con nuove finestre per l'uscita dal lavoro e soprattutto un nuovo limite di età ...

Quota 100 - si perde fino al 9% per chi avrebbe dovuto lasciare il lavoro nel 2025 : Per domani il testo del decreto sulle pensioni approderà in Consiglio dei Ministri. Intanto è stata già resa pubblica la bozza, della quale parlano un po’ tutti i media italiani. La misura più attesa è sicuramente Quota 100 e proprio su questo provvedimento, le novità apparse nella bozza di decreto sono molto importanti. Secondo il “Corriere della Sera” per esempio, chi opterà per la Quota 100 rischia di perdere anche un terzo della pensione ...

Quota 100 : i paletti : La Quota 100 per poter andare in pensione è stata strutturata in maniera tale da non sforare la clausola di salvaguardia. Il governo ha fissato l’importo di questa clausola a 6,1 miliardi nel 2019. Questo vuol dire che in caso di un numero troppo elevato di domande porterebbe ad una rimodulazione dell’ammontare del beneficio. Il controllo della spesa è stato affidato all’Inps. Vediamo nella pratica cosa comporta per gli interessati ...

Quota 100 : probabile la partenza ad aprile 2019 : Quota 100 - ovvero la maturazione di 62 anni di età e 38 di contributi per andare in pensione - sarà assieme al reddito di cittadinanza, al centro di un unico decreto posto in votazione nella seduta del Consiglio dei Ministri di lunedì 7 gennaio 2019. Grande attesa per un provvedimento che punta a superare i paletti della Legge Fornero e ad anticipare i termini per il pensionamento di una platea calcolata attorno ai 430mila lavoratori. Si ...

Pensioni : ultimata la messa a punto su Quota 100 e RdC - attesa la firma del Governo : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 7 gennaio 2019 vedono crescere l'attesa per la discussione e la firma del DL con il quale il Governo darà il via libera al pacchetto di riforma del sistema previdenziale ed al reddito di cittadinanza. Nel frattempo, continuano però ad emergere le critiche da parte dei sindacati e dei lavoratori rimasti tagliati fuori dalle opzioni di tutela visto che, secondo le parti sociali, le Pensioni anticipate ...

Pensioni più magre a chi lascia prima : assegno più leggero e divieto di cumulo. I paletti di Quota 100 : Ci sono circa 430 mila dipendenti che quest'anno potrebbero andare in pensione con «quota 100» perché hanno almeno 62 anni d'età e 32 di contributi. Ma questa è la platea potenziale. Poiché «quota 100»...