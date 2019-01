Promo HBO con Il Trono di Spade 8 e l’incontro tra Daenerys e Sansa | video con le nuove

optimaitalia

(Di lunedì 7 gennaio 2019)HBO ha diramato un primissimoin cui presenta al pubblico americano leserie tv in onda sul canale nel 2019, tra cui l'atteso Ildi8. Il breveci permette di dare una sbirciatina all'ultima stagione dello show fantasy, dove vediamo l'incontro tra.Il Re della Notte cavalca il drago Vyserion nel teaser, annunciando l'epico scontro tra gli Estranei e i nostri protagonisti. Successivamente, la clip mostra l'arrivo di Jon Snow e Khaleesi a Grande Inverno. I due alleati, diventati amanti, vengono accolti con freddezza daStark (dietro di lei vi è anche la fidata Brienne di Tarth), che rivolgendosi alla Madre dei Draghi dichiara: "Vostra grazia, Grande Inverno è vostra". I pensieri della figlia di Ned non sono chiari, ma certamente la ragazza non è contenta di vedere ildi suo padre nelle mani di una Targaryen - e Brienne appare ...