Primi concreti risultati della manifestazione dei gilet arancioni

(Di lunedì 7 gennaio 2019) “I parlamentariLega hanno depositato, dopo la nostra, l’emendamento per la declaratoria dello stato di calamità per le gelate 2018 nell’ambito del decreto semplificazione: abbiamo avuto la garanzia che verrà blindato dalla maggioranza già in Senato, con l’appoggio nello specifico anche dei parlamentari delle opposizioni presenti alla”.È questo il primo concreto risultato del presidio deiiniziato questa mattina a Bari annunciato dal portavoce deiOnofrio Spagnoletti Zeuli.“Accettiamo con garbo, serenità ed educazione, caratteristiche tipiche degli agricoltori, l’invito del Ministro Centinaio per un incontro mercoledì mattina a Roma, e siamo inoltre pronti ad accoglierlo a Bari il 31 gennaio”, ha dichiarato il portavoce Spagnoletti Zeuli.“Registriamo con soddisfazione anche la convocazione per giovedì del ...