Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | l’auto da gara è servita – FOTO

Nuova Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport : la sportiva definitiva [FOTO e PREZZO] : Disponibile nelle versioni Trackday e Competition la 718 Cayman GT4 Clubsport mette a disposizione 425 CV La Casa di Zuffenhausen ha rinnovato la Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport , versione estrema della Cayman studiata appositamente per divertirsi tra i cordoli di una pista. Questa supercar sviluppata per le competizioni può già essere ordinata ad un prezzo di 134.000 euro (più tasse), relativo alla versione Trackday, mentre la variante ...

Porsche 718 Boxster e Cayman T : nate per il piacere di guida : La dotazione comprende anche il pacchetto Sport Chrono che aggiunge il Launch Control e il 'manettino' al volante per scegliere una delle quattro modalità di guida . Il listino prezzi parte da 66.004 ...

Porsche 718 Boxster T e 718 Cayman T : le Touring dedicate a chi ama il divertimento [FOTO] : La nuova versione dedicata alle due sportive Porsche rinuncia a qualche accessorio come l’impianto multimediale per offrire il massimo piacere al volante La Casa di Zuffenhausen ha svelato le nuove Porsche 718 Boxster T e 718 Cayman T dedicate a chi desidera il massimo piacere di guida, ma nello stesso tempo risulta disposto a rinunciare qualcosa a livello di confort e di accessori. Il carattere ad alte prestazioni dei modelli T è ...

Porsche Boxster e Cayman - Debuttano le versioni 718 T : ... per il pacchetto aerodinamico, per le calotte degli specchietti Agate Grey, per il volante GT da 360 mm, per i pannelli nero lucido sulla plancia e per le finiture interne Sport-Tex con sedili a ...