Pompieri denunciano Salvini | “Stop al porto abusivo di divisa o rimborsi gli italiani dei

meteoweb.eu

: RT @l_patrizia: Il CSM boccia la parte relativa all'immigrazione del (suo) decreto sicurezza. I pompieri lo denunciano per 'porto abusivo d… - AlexanderLandSp : RT @l_patrizia: Il CSM boccia la parte relativa all'immigrazione del (suo) decreto sicurezza. I pompieri lo denunciano per 'porto abusivo d… - FrancyMasse : @Blank99Joe @cienfuegos_vera @matteosalvinimi @QRepubblica Pensa che coglioni quelli del sindacato dei Pompieri han… - alex_bechini : RT @l_patrizia: Il CSM boccia la parte relativa all'immigrazione del (suo) decreto sicurezza. I pompieri lo denunciano per 'porto abusivo d… -

(Di martedì 8 gennaio 2019) L’Unione sindacale di base ha denunciato in via amministrativa il ministro dell’Interno, Matteo, per “di“. Il coordinatore nazionale Usb dei, Costantino Saportino, ha scritto una lettera di denuncia indirizzata al vicepremier, al sottosegretario con delega ai vigili del fuoco, Stefano Candiani, al prefetto Bruno Frattasi, capo del Dipartimento dei vigili del fuoco e alla responsabile dell’ufficio Garanzia dei diritti sindacali, Silvana Lanza Buccheri. La denuncia dell’Usb è legata all’articolo 498 del Codice Penale, secondo cui “chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico lao i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione ...