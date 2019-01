PlayStation Now in Italia sempre più vicino? Compare uno spot dedicato al servizio in

Il debutto in Italia di PlayStation Now potrebbe essere imminente : il servizio compare e scompare dal PlayStation Store : "Sony Computer Entertainment Italia puntualizza che il servizio PlayStation Now sarà disponibile in Italia soltanto quando le infrastrutture di banda larga saranno in grado di poter garantire agli utenti la migliore esperienza di gioco possibile". Queste dichiarazioni ufficiali risalgono al 2014 ed erano sostanzialmente le ultime informazioni sull'arrivo del servizio nel nostro territorio.Una scelta comprensibile dato che PlayStation Now era ...

PlayerUnknown's Battlegrounds per PS4 : avvistato il pre-order sul PlayStation Store americano : I rumor sulla versione PS4 di PlayerUnknown's Battlegrounds circolano da un po' di tempo, il popolare gioco battle royale, che ha dato il via al genere prima che Fortnite conquistasse il mondo, potrebbe arrivare presto sulla console di Sony. Dopo essere stato classificato in Corea, non molto tempo fa, i file del gioco sono stati trovati anche sui server PSN, portando molti a credere che sia solo una questione di tempo prima che venga comunicato ...