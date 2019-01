Pitti Uomo – Vemar Helmets presenta un casco in limited edition in collaborazione con

Pitti Uomo – MOA Master of Arts insieme a Emma Villas Volley Siena per presentare l’esclusivo modello Futura Running [GALLERY] : MOA Master of Arts presenta i campioni internazionali di Emma Villas Volley Siena in occasione del lancio del modello esclusivo Futura Running Il brand di fashion sneaker MOA Master of Arts è il simbolo più attuale della capacità creativa e imprenditoriale italiana. Un progetto nato da poche stagioni e già capace di imporsi nelle scelte di fashion addicted ed appassionati di sneaker di tutto il mondo. MOA Master of Arts sta accompagnando ...

Pitti Uomo – Tutto pronto a Firenze per la 95ª edizione : 1.230 marchi alla manifestazione 2019 : Al via domani a Firenze Pitti Uomo, con ben 1230 marchi. Nei padiglioni della Fortezza da Basso saranno presenti 542 brand stranieri Torna da domani, martedì 8, a venerdì 11 gennaio Pitti Uomo, giunto alla 95esima edizione. Nei padiglioni della Fortezza da Basso di Firenze, che ospita il salone, saranno presenti 1.230 marchi, di cui 542 esteri (44%), che esporranno le collezioni dedicate al prossimo inverno su una superficie espositiva di ...

Pitti Uomo – Nuovo allestimento al Gucci Garden in occasione dell’edizione 2019 : Nuovo allestimento al Gucci Garden in occasione di Pitti Uomo. Domani inaugurazione in piazza della Signoria a Firenze Il Gucci Garden, luogo dedicato all’heritage del brand fiorentino, laboratorio in continua evoluzione ideato dal direttore creativo della Maison Alessandro Michele, sceglie un Nuovo layout per la sua Period Room e Pitti Uomo per svelare le sue nuove vesti. La storia della creazione di Jayde Fish e le frasi ...

Pitti Uomo – Y/Project è il menswear guest designer dell’edizione 2019 : Y/Project è il menswear guest designer di Pitti Uomo. Il designer belga Glenn Martens presenta a Firenze la nuova collezione Il designer belga Glenn Martens, direttore creativo di Y/Project, fashion brand basato a Parigi, presenterà la nuova collezione Uomo Y/Project 2019/2020 a Firenze, con un evento speciale in occasione di Pitti Uomo 95 (8-11 gennaio). La sfilata si terrà nel Chiostro Grande del Complesso di Santa Maria Novella ...

Pitti Uomo 2019 - rivoluzione per lui. Natura al primo posto : Al via la 95esima edizione del salone internazionale per l'abbigliamento e gli accessori per lui per l'inverno 2019-2020: in Fortezza 1.230 brand dall'Italia e dal mondo

Pitti Uomo 95 – Bianchi e Nardi 1946 presenta la nuova capsule collection “Stil_Novo 2020” : Bianchi e Nardi 1946 presenta la nuova capsule collection “Stil_Novo 2020” Le capsule collection scaturisce dall’incontro di due eccellenze contemporanee ma che insieme vantano 140 anni di storia, quella della Bianchi e Nardi 1946 e il Borgo Cashmere. La collezione che combina il raffinato savoir faire Fiorentino con innovazione e creatività si presenta con sette modelli di borse business e borse da viaggio: una briefcase a ...

Pitti Uomo a Firenze : il calendario eventi e appuntamenti : Presentazione del progetto Collective Design: neuro-scienza applicata al fashion design con il personale di Thimus, azienda leader in Italia in misurazioni neuro-scientifiche, Hoby Wedler, guru del ...

Un francobollo di Italo Lupi per i trent'anni di Pitti Immagine Uomo : ... uno dei designer italiani più apprezzati nel mondo l'anniversario sarà celebrato anche con la mostra 'The Fashion Mailbox', sui rapporti che il mondo della moda ha avuto con quello dei francobolli. ...

I giacconi del 2019. Le anteprime da Pitti Uomo : Non è mai stato così morbido l'inverno. Non solo per i piumini che non perdono posizione (da Parajumpers a Bomboogie, da Add a Rossignol) ma anche per i giacconi più lunghi e tecnici (RRD, Puntododici), per i parka (Diego M, Schneiders Salzburg) e per i classici sportivi come bomber (Salvatore Santoro, Valstar) e hunter jacket (Barbour che quest'anno compie il 125° anniversario). Da Pitti Immagine Uomo 95 le ...

Pitti Uomo 2019 - su il sipario : 1230 marchi per l'inverno : ... mentre il direttore della comunicazione e degli eventi Lapo Cianchi ha insistito sul lavoro di scouting che Pitti fa nel mondo sempre a caccia di nuovi talenti.