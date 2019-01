Pioggia di avvistamenti UFO | dalla Sicilia alla Lombardia tante le segnalazioni nel 2018

Blastingnews

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Anche il nostro Paese non sarebbe stato esente dal fenomeno UFO, acronimo che sta ad indicare, lo precisiamo bene, un oggetto volante non identificato (Unidentified Flying Object) e non una entità biologica extraterrestre. A dare la notizia è direttamente il Centro Ufologico Mediterraneo sulle sue pagine on-line. Gli studiosi hanno infatti pubblicato una serie di video e testimonianze raccolte nell'ultimo anno, ma anche in quegli precedenti, che mostrano quelli che sarebbero da identificare come oggetti volanti estranei a quelli normalmente conosciuti. Gli Ufo infatti si distinguono per delle loro caratteristiche particolari, come quella ad esempio di essere superveloci e di compiere manovre impossibili ai normali velivoli che conosciamo, sia aerei o droni.Sul territorio nazionale, secondo quanto riportato anche dall'Ansa, che cita le stesse ...