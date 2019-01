Piancavallo | bimba di 8 anni perde gli sci e cade dalla seggiovia

caffeinamagazine

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Non aveva probabilmente posizionato i propri sci correttamente sulla pedana preposta sulla, la bambina triestina di 8caduta ieri, domenica 6 gennaio 2019 circa alle 16, da un’altezza di 6 metri nel tentativo di recuperare gli sci, successivamente caduti a terra. L’incidente è avvenuto a, sull’impianto di risalita che porta al Sauc. Ne ha dato notizia Il Piccolo.Soccorsa dai carabinieri del nucleo sciatori di Aviano è stata affidata alle cure del personale del 118, la bambina è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale di Udine e le sue condizioni no sarebbero gravi. Ha sbattuto la testa, ma il casco ha attutito il colpo. Dopo il volo di sei metri la piccola, residente a Triste, è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale di Udine dove si trova ricoverata in prognosi riservata.La memoria corre ...