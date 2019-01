Pensioni | Quota 100 con stangata | assegno tagliato fino al 33% | ecco chi paga il conto

RIFORMA Pensioni/ Quota 100 "sussidiata" - un doppio pericolo per i giovani : In vista della RIFORMA delle PENSIONI con Quota 100, il Governo dovrà fare una scelta importante che ci dirà molto del suo orizzonte politico

Pensioni Quota 100 - tutto ciò che serve sapere in 10 domande e 10 risposte : Il decreto legge con le prime modifiche alla riforma Fornero e le nuove misure di contrasto alla povertà è pronto. Il pacchetto previdenziale conferma tutte le anticipazioni delle ultime settimane: oltre al debutto triennale di “quota 100” con le finestre mobili trimestrali ci sono le proroghe di opzione donna e dell'Ape sociale. Ecco quello che occorre sapere...

Pensioni - arriva il decreto sulla quota 100 : quali sono le finestre per ritirarsi dal lavoro : Una bozza del decreto sulla quota 100 evidenzia le regole per l'anticipo Pensionistico per chi ha maturato i requisiti: almeno 62 anni di età e 38 di contributi versati. Restano però molti paletti per disincentivare il ricorso alla quota 100, a partire dalle finestre temporali (diverse per lavoratori privati e pubblici) e dal divieto di cumulo.Continua a leggere

Pensioni : ultimata la messa a punto su Quota 100 e RdC - attesa la firma del Governo : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 7 gennaio 2019 vedono crescere l'attesa per la discussione e la firma del DL con il quale il Governo darà il via libera al pacchetto di riforma del sistema previdenziale ed al reddito di cittadinanza. Nel frattempo, continuano però ad emergere le critiche da parte dei sindacati e dei lavoratori rimasti tagliati fuori dalle opzioni di tutela visto che, secondo le parti sociali, le Pensioni anticipate ...

Riforma Pensioni : nel 2019 non solo quota 100 - conferme su APE - Opzione donna e RITA : Il nuovo anno si apre con la calcolatrice alla mano per i lavoratori che desiderano tentare l'uscita dal lavoro rispetto ai criteri di quiescenza previsti con la Riforma Fornero. Diciamo innanzitutto che capire quale sia la strada migliore non è qualcosa di scontato, motivo per il quale non appena sarà approvato il prossimo decreto legge governativo sul pacchetto di Riforma delle pensioni è praticamente scontato l'affollamento presso gli uffici ...

Pensioni e LdB2019 - scontro su quota 100 e superamento della Fornero : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 6 gennaio 2019 vedono arrivare nuove conferme dal testo del decreto in discussione presso il Governo e riguardante il pacchetto di riforma previdenziale avviato con la nuova legge di bilancio. Nel frattempo dall'esecutivo si conferma anche l'avvio dell'ipotesi di un prestito ponte su base volontaria nel pubblico impiego per accorciare i tempi di liquidazione del trattamento di fine servizio nel caso di ...

