Pensiero del giorno – Noi e gli Extraterrestri

Compleanno Schumacher - Pensiero stupendo della Mercedes : il tweet di auguri è davvero strepitoso [FOTO] : Il team campione del mondo ha voluto celebrare in maniera particolare i cinquant’anni di Michael Schumacher Prima la Ferrari, poi anche la Mercedes. A ruota tutte le altre scuderie, che non possono e non vogliono evitare di fare gli auguri a Michael Schumacher per il suo cinquantesimo Compleanno. Il team campione del mondo ha scelto un tweet particolare, componendo un bellissimo collage con tutte le immagini dell’ex pilota ...

Ritratto del Pensiero perduto : La bellezza di questo sport risiede proprio nella mancanza di certezze. Parlano tutti con la verità in mano. Parlano i proprietari, non tutti per fortuna,, che se li metti in discussione reagiscono ...

Il Pensiero di Jovanotti per gli animali di Ossaia - con una donazione da record per gli ospiti del canile : Arriva puntuale il pensiero di Jovanotti per gli animali di Ossaia. Il carico di donazioni per il 2018 ha fatto segnare un nuovo record, con 23 quintali di cibo recapitato agli ospiti del canile che potranno così iniziare il 2019 in maniera più serena. L'amore per gli animali dimostrato dall'artista di Cortona non è una novità, dal momento che - nella sua residenza toscana - non manca lo spazio per cani e gatti poco fortunati e adottati da ...

Nasce 'Pensiero Libero' - Movimento al servizio del territorio e della gente di Sicilia : Non sempre i partiti-in questa stagione politica-sono riusciti a far proprie le istanze del territorio,ed il governo di Roma-frutto di una eterogenea coalizione ne è la prova più evidente. Con '...

Pensiero del giorno – Soli nell’ Universo : Lo scrittore di fantascienza Arthur Charles Clarke ha detto: ‘Esistono due possibilità: o siamo Soli nell’Universo o non lo siamo. Entrambe sono ugualmente terrificanti’. La prima idea è improbabile. Con le scoperte scientifiche dell’ultimo secolo, la convinzione di essere gli unici esseri coscienti dell’Universo, è irreale e illogica. La fisica, la cosmologia, l’astrofisica e l’astronomia ci mostrano immagini e realtà di un cosmo in continua ...

F1 - Wolff e quel dolce Pensiero per Schumacher : parole toccanti quelle del team principal della Mercedes : Il manager austriaco ha parlato di Michael Schumacher, sottolineando come manchi moltissimo al team Mercedes “Schumi è sempre nei nostri pensieri“. Lo dice il team principal della Mercedes, Toto Wolff, parlando del sette volte campione del mondo in un’intervista al settimanale tedesco Bild am Sonntag. Lapresse/Photo4 “Michael è sempre presente nella mia vita personale e alla Mercedes. Pensiamo sempre a lui“, ...

La lezione di Severino E Bresciaoggi vola sulle ali del Pensiero : Il vicedirettore Riccardo Bormioli, il vicecaporedattore Piergiorgio Chiarini, il caposervizio del settore sport, cultura e spettacoli Vincenzo Corbetta, insieme a chi scrive e a Gian Paolo ...

Il Pensiero del Papa torna ai migranti e difende il Patto Mondiale : 'Sia strumento di compassione' : In un borgo sperduto della Galilea, nel cuore di una giovane donna ignota al mondo, Dio accende la scintilla della felicit per il mondo intero ha aggiunto il Papa commentando le letture di questa ...

Antonio Megalizzi - il Pensiero di Paolo Liguori : "Commosso dalla sua idea precisa e concreta dell'Europa" : A "Stasera Italia" parole di grande affetto da parte del direttore di Tgcom24 per il giornalista morto a Strasburgo.

Trento. Attentato Strasburgo : il Pensiero del sindaco Andreatta ad Antonio Megalizzi : “Siamo addolorati e in apprensione per il ferimento del nostro concittadino Antonio Megalizzi, colpito nell’Attentato che ieri sera ha portato

Pensiero del giorno – Cronaca nera : Dice il giornalista e opinionista Michele Serra: ‘Il sospetto è che l’angosciosa percezione di un salto di qualità del male e della violenza sia dovuta soprattutto a una assai più diffusa conoscenza di crimini sempre avvenuti, ma solo oggi diventati di materia prima quotidiana di un sistema mediatico cresciuto in maniera esponenziale’. Sarò sincera. Seguo i programmi televisivi e la maggior parte dell’informazione solo parzialmente. L’enfasi e ...

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello festeggiano un anno d’amore : il dolce Pensiero del pilota per la fidanzata [FOTO] : Francesca Sofia Novello festeggia un anno d’amore con Valentino Rossi: il meraviglioso pensiero del pilota per la modella finisce sui social È passato un anno da quando Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi si sono ufficialmente fidanzati. Come festeggeranno i due piccioncini questa data speciale? Dopo una capatina dal parrucchiere, la modella fidanzata del pilota di Tavullia dà un assaggio ai suoi follower sulla giornata che ...

Pensiero del giorno Dio e Natura : Astrofisico,cosmologo e ambientalista canadese, Hubert Reeves ha contribuito allo sviluppo e alla diffusione della scienza spaziale. Inoltre si occupa di ambiente e di ecologia promuovendo libri e ...

Pensiero del giorno – Dio e Natura : ‘L’uomo è la specie più folle: venera un Dio invisibile e distrugge una Natura visibile. Senza rendersi conto che la Natura che sta distruggendo è quel Dio che sta venerando’. Astrofisico,cosmologo e ambientalista canadese, Hubert Reeves ha contribuito allo sviluppo e alla diffusione della scienza spaziale. Inoltre si occupa di ambiente e di ecologia promuovendo libri e filmati.Chi più di lui ha potuto riflettere e osservare la Natura da ...