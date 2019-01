Partiamo dal salario minimo legale

huffingtonpost

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Bisogna affrontare con decisione la questione salariale che da tanto, troppo, tempo attraversa il nostro paese. Il tema non è solo italiano, a guardare gli ultimi dati Eurostat. Ovunque in questi anni sono cresciuti i lavoratori poveri che non riescono a uscire dalla povertà nonostante lavorino. Nel 2017 nell'Unione Europea i lavoratori a cui non è bastato un impiego per uscire dalla povertà sono stati il 9,6%. In Italia sono al 12%, dietro di noi si colloca la Spagna con il 13%. Persino in Germania negli ultimi dieci anni sono raddoppiati. La questione si lega a doppio filo con l'andamento di salari e stipendi del lavoro dipendente nel nostro paese.Gli ultimi dati del CENSIS hanno fornito un quadro molto netto su questo fronte. Dal 2002 al 2017 i salari i Italia sono aumentati in media di 400 euro contro i 5.000 euro di aumento medio dei salari tedeschi e ...