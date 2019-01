Papa | ritorno populismi | fiducia in crisi

F1 - papà Kubica non usa mezze misure : “il ritorno di Robert nel circus è un miracolo sportivo” : Il padre del pilota polacco ha parlato del calvario affrontato dal figlio, sottolineando come il suo ritorno in Formula 1 sia da considerare come un miracolo sportivo Nessuno avrebbe scommesso un euro sul ritorno di Robert Kubica in Formula 1, nessuno tranne papà Artur che del figlio ha sempre avuto fiducia. Nonostante il bruttissimo infortunio occorso al polacco nel Rally di Andora, la speranza di rientrare nel circus non si è mai spenta, ...