Palermo | Salvini vuole donare ville confiscate alla mafia ai cittadini Orlando | “Sono

Mafia : Salvini annuncia consegna ville - assessore Palermo 'sono abusive e non sanabili' (2) : (AdnKronos) - Anche per quanto riguarda le case da destinare all'emergenza abitativa, il sindaco ricorda che "già da tempo la Giunta comunale, con atti e comunicazioni formali, ha ribadito la disponibilità ad accettare tutti gli appartamenti liberi e che immediatamente o con poca manutenzione posson

Mafia : Salvini annuncia consegna ville - assessore Palermo 'sono abusive e non sanabili' : Palermo, 7 gen. (AdnKronos) - Le tre ville confiscate alla Mafia e che il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha annunciato di voler "riassegnare ai cittadini di Palermo sperando che il sindaco non ci piazzi dentro degli immigrati" sono abusive. A renderlo noto è l'assessore alla Cittadinanza soc

Ville confiscate alla mafia - Comune di Palermo a Salvini : “Sono abusive - non sanabili” : Le tre Ville confiscate alla mafia e che il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha annunciato di voler "riassegnare ai cittadini di Palermo sperando che il sindaco non ci piazzi dentro degli immigrati" sono abusive. A renderlo noto è l'assessore alla Cittadinanza sociale del Comune di Palermo, Giuseppe Mattina. "Il Comune è sempre pronto a ricevere e prendere in carico immobili confiscati alla mafia che siano fruibili per usi sociali" dice, ...

Palermo - Salvini : “Riconsegnerò tre ville confiscate alla mafia ai cittadini”. Il sindaco Orlando : “Sono abusive” : Da settimane annuncia l’intenzione di voler consegnare ai palermitani tre ville confiscate a Cosa nostra. Ma quelle case sono abusive. Nuovo fronte di scontro tra Leoluca Orlando e Matteo Salvini. Da giorni il sindaco di Palermo polemizza con il ministro dell’Interno sul decreto sicurezza. “Spero che nelle prossime tre ville confiscate alla mafia che avrò presto la gioia di riassegnare ai cittadini di Palermo, il sindaco non ...

Migranti : addetto stampa Comune Palermo chiede scusa per tweet contro Salvini : Palermo, 7 gen. (AdnKronos) - "È vero. Ho commesso un errore. La volgarità è un errore in qualsiasi contesto. Lo è ancora di più se permette di distogliere l'attenzione da problemi ben più gravi". Inizia così un lungo post pubblicato sui social da Fabio Citrano, il componente dell'Ufficio stampa del

Palermo : Orlando a Salvini - 'Su consegna beni confiscati meno Facebook e più fatti' : Palermo, 7 gen. (AdnKronos) - "Signor Ministro, meno Facebook e più fatti. Da mesi, ormai più di 6 mesi, annuncia che verrà a consegnare ai palermitani delle ville confiscate, ma oltre gli annunci niente. C'è qualche problema? Se stesse un po' meno su Facebook e un po' più al Ministero, saprebbe per

Suca Pride. Cosa Matteo Salvini non sa di Palermo : "Suca!", a Palermo, è l'alfa e l'omega d'ogni simposio dialettico, filosofico, talvolta perfino politico e amministrativo comunale siciliano. La notizia che rimette ora questa parola al mondo extracittadino, è presto detta: Fabio Citrano, membro dell'ufficio stampa proprio di Palazzo delle Aquile, sede del Municipio, riferendosi a un post del ministro Salvini dove, in tema di migranti e disobbedienza civile, si chiamava in causa ...

Palermo : Miccichè contro Salvini - stia meno connesso e faccia il ministro : Palermo, 5 gen. (AdnKronos) - "Questa notte a Partinico dei farabutti hanno dato fuoco all’albero di Natale fatto dai volontari in una zona abbandonata e da poco riqualificata e donata come spazio destinato ai bambini. Pochi giorni fa erano stati dati alle fiamme i bus per il trasporto dei disabili.

Pasticcio-ispettori a Palermo Salvini : "Non li ho mandati io" : Galvanizzato dalla pugna, rinato dunque a una nuova vita di ritrovata celebrità, il sindaco di lungo corso Leoluca Orlando esce dalla messa e raggiunge la piazza che lo osanna. È quella davanti al ...

Salvini : “Insulto su Twitter da addetto stampa Comune Palermo” : "La professionale replica che ho ricevuto dal responsabile stampa del Comune di Palermo: "SUCA"! Capito? Un vero 'lord'... Ma questi dove pensano di essere???". Cosi' su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che posta lo screenshot di un tweet indirizzatogli dall'addetto stampa del Comune di Palermo, Fabio Citrano, contenente soltanto la parola "suca", un insulto dialettale palermitano.

Scrive Suca a Salvini - provvedimenti disciplinari per l’addetto stampa del Comune di Palermo : tra Fabio Citrano addetto stampa del Comune di Palermo e il ministro dell’Interno Matteo Salvini non si è chiusa. Anzi è solo all’inizio. Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando avvertito di quanto postato su Twitter dal suo addetto alla comunicazione Fabio Citrano ha chiesto al segretario generale di valutare provvedimenti disciplinari. “Sono stato informato di uno scambio di post su Fb fra Matteo Salvini e uno dei giornalisti che compongono ...

Dl Sicurezza - scontro sindaci-Salvini. Questura smentisce comune di Palermo su Digos all'anagrafe : Malumori anche all'interno del M5s: per il senatore Mantero il provvedimento è 'incostituzionale e stupido' - Continua lo scontro tra governo e sindaci contrari al dl Sicurezza uno scontro che ha ...

Scontro sindaci-Salvini su Dl Sicurezza. Questura smentisce comune di Palermo su Digos all'anagrafe : Malumori anche all'interno del M5s: per il senatore Mantero il provvedimento è 'incostituzionale e stupido' - Continua lo Scontro tra governo e sindaci contrari al dl Sicurezza uno Scontro che ha ...

Palermo - Salvini manda la Digos in Comune : controlli mirati all'Ufficio Anagrafe : Il duro scontro tra il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ed il fronte dei sindaci del centrosinistra sull'applicazione delle nuove norme inserite nel decreto sicurezza rischia di passare prepotentemente dalle polemiche alle aule di giustizia. Alle direttive impartite dal Sindaco di Palermo Leoluca Orlando ai funzionari dell'Ufficio Anagrafe, il Vice Presidente del Consiglio ha risposto con l'invio della Polizia. La notizia è destinata a fare ...