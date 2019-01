Opzione donna | nel 2019 nuova possibilità per le nate nel biennio 1958 1959

Pensioni anticipate e LdB2019 : proroga di Opzione donna sarà valida per le nate nel 58-59 : Con l'arrivo della nuova bozza riguardante il decreto di riforma del sistema previdenziale emergono dettagli definitivi anche sull'impostazione della proroga dell'opzione donna. Il pensionamento anticipato sarà infatti contenuto all'interno del "pacchetto Pensioni" con il quale il Governo avvierà la quota 100 e prevede un ripensamento del meccanismo di flessibilità dedicato alle donne. Purtroppo è però già noto che i requisiti saranno differenti ...

Riforma pensioni : nel 2019 non solo quota 100 - conferme su APE - Opzione donna e RITA : Il nuovo anno si apre con la calcolatrice alla mano per i lavoratori che desiderano tentare l'uscita dal lavoro rispetto ai criteri di quiescenza previsti con la Riforma Fornero. Diciamo innanzitutto che capire quale sia la strada migliore non è qualcosa di scontato, motivo per il quale non appena sarà approvato il prossimo decreto legge governativo sul pacchetto di Riforma delle pensioni è praticamente scontato l'affollamento presso gli uffici ...

Pensioni e LdB 2019 - il testo del decreto conferma la Q100 - l'APE e l'Opzione Donna : Arrivano importanti aggiornamenti in merito al testo del decreto con il quale il Governo si appresta a rendere operative la quota 100 e le altre misure inserite nel pacchetto Pensioni approvato con la legge di bilancio 2019. Secondo le ultime indiscrezioni giornalistiche riportate dalla stampa finanziaria, dopo le accese discussioni che si sono sviluppate nelle scorse settimane si arriva finalmente alla conferma e alla proroga di diversi ...

Durigon : 'Proroga retroattiva Opzione donna - bloccheremo l'aspettativa di vita' : Sulle pensioni anticipate il sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon ha recentemente confermato in un’intervista e in una serie di dichiarazioni rilasciate all’Agenzia stampa Agi che nel Decreto legge su quota 100, in arrivo tra il 10-12 gennaio, vi sarà altresì la proroga retroattiva dal 1° gennaio di Opzione Donna, la proroga dell’ape sociale e lo stop dell’aspettativa di vita per le anticipate e precoci. Pensioni anticipate, ...

Quota 100 : in arrivo il decreto - confermato il prolungamento dell'Ape e Opzione Donna : Si continua a discutere sui decreti che il Governo Conte dovrebbe emanare entro la fine di gennaio riguardanti le misure previdenziali come la Quota 100 e il cosiddetto reddito di cittadinanza. I notevoli ritardi accumulati, infatti, preoccupano l'esecutivo e la maggioranza di lavoratori che si accingono a richiedere il pensionamento anticipato che per i dipendenti del settore privato dovrebbe scattare già ad aprile. Confermate Ape Sociale e ...

Pensioni : conferme sulle anticipate dai 62 anni - sulla proroga Opzione donna e sull'Ape : Dall'esecutivo arrivano nuove conferme in merito al decreto riguardante l'avvio delle Pensioni anticipate tramite la quota 100 e la proroga di opzione donna e dell'Ape sociale. Nella serata di ieri, il sottosegretario Claudio Durigon è stato ospite della trasmissione televisiva "Stasera Italia" di Rete 4, durante la quale ha ribadito e approfondito quanto aveva già espresso nel corso di una precedente intervista rilasciata all'agenzia di stampa ...

Pensioni : decreti con task force su Q100 - retroattività sull'Ape social e l'Opzione donna : Il capitolo della riforma previdenziale passa alla verifica dei fatti dopo l'approvazione in legge di bilancio 2019, ed il governo studia la migliore strategia per avviare i provvedimenti inseriti all'interno del pacchetto Pensioni, evitando così il caos di eventuali complicazioni normative. D'altra parte, dal primo gennaio di quest'anno hanno ottenuto valore legale gli adeguamenti al parametro dell'aspettativa di vita, con l'aumento ...

Durigon : Ape social - Opzione donna nel dl : 12.31 Il decreto legge che conterrà "quota 100,pensioni e reddito di cittadinanza" prevederà anche l'entrata in vigore con "data retroattiva dal 1° gennaio dell' Ape social e di opzione donna". Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro, Durigon, precisando che sarà anche tolto "l'adeguamento dell'età all'aspettativa di vita". Non si andrà oltre i 42 anni e 10 mesi di lavoro per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, dice. Per far fronte ...

Pensioni - in attesa del decreto su quota 100 sono aumentati di 5 mesi i requisiti. Scaduti Ape sociale e Opzione donna : In attesa del decreto attuativo con le novità sul sistema previdenziale e quota 100, sono aumentati i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata che il governo aveva annunciato di voler congelare. Dall’1 gennaio infatti, come previsto dalla normativa precedente, per lasciare il lavoro sono necessari almeno 43 anni e tre mesi di contributi (42 anni e tre mesi per le lavoratrici): cinque mesi in più rispetto al 2018. Allo stesso ...

Quota 100 - il decreto ritarda. Ma Opzione donna e Ape sociale sono scaduti il 31 dicembre : Possibile caos nella riorganizzazione del sistema pensionistico. Il governo aveva previsto una proroga per 'Opzione donna' e 'Ape sociale'. Ma queste due misure sono scadute il 31 dicembre e l'esecutivo non è riuscito a prorogarle prima del 2019. Ora dovranno essere reintrodotte tramite il decreto del Consiglio dei ministri, che ancora non c'è.Continua a leggere

Pensioni e proroga Opzione donna : info definitive con il decreto entro il 12 gennaio : Tra le misure più attese dalle lavoratrici in merito alla riforma del comparto previdenziale assume particolare rilevanza la proroga dell'opzione donna, una sperimentazione che l'esecutivo giallo - verde aveva promesso in diverse occasioni di riavviare e che ora trova spazio all'interno della nuova legge di bilancio 2019. La questione dirimente riguarda però i dettagli dell'operazione, stante che per avere un quadro completo e definitivo di ...

Opzione donna confermata - ma solo per un anno : Tra il 10 e il 12 dicembre il Governo approverà il testo del decreto pensioni nel quale, oltre a Quota 100 e al blocco dell'adeguamento con le aspettative di vita confermerà la proroga di Opzione ...

Pensioni anticipate quota 100 - uscita Opzione donna e importo assegni : le misure del 2019 : Debutteranno nel 2019 le nuove Pensioni anticipate a quota 100 con uscita dei lavoratori a partire dai 62 anni di età. Tuttavia, la riforma delle Pensioni del Governo Lega-Movimento 5 Stelle, oltre alla quota 100, segnerà il ritorno delle uscite delle lavoratrici con opzione donna, ma anche il taglio delle Pensioni d'oro. Inoltre è prevista la Flat tax per i pensionati che tornino a vivere in Italia, anche se dalla legge di Bilancio del 2019 ...

Maxidecreto all'inizio di gennaio : Opzione donna e ape sociale dovrebbero essere prorogate : I lavoratori sono in attesa di vedere se quanto promesso dal governo sarà mantenuto. In particolare modo facciamo riferimento a quota 100, la possibilità di uscire dal mondo del lavoro con almeno 62 anni d’età e 38 anni di contributi versati, ad opzione donna, la possibilità per le lavoratrici di essere collocate a riposo e all’ape sociale possono uscire dal mondo del lavoro a 63 anni d’età e a determinate condizioni. Durigon, vicina la data del ...