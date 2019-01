Omicidio Jazmine Barnes – L’america si commuove | Shaquille O’Neal paga i funerali della

sportfair

(Di lunedì 7 gennaio 2019) La mortepiccolaha sconvolto l’America. Anche il mondo dello sport non è rimasto insensibile:O’Neal pagherà una parte delle spese per il funerale L’America piange un’altra vittima innocente delle armi da fuoco., bimba di soli 7 anni, è stata uccisa da un proiettile che l’ha colpita mentre si trovata in macchina a Houston, insieme alla sua famiglia. La ragazzina era seduta nell’auto con la madre e le sorelline quando un uomo a bordo di un pick up rosso, ha affiancato la macchina aprendo il fuoco. Una morte orribile che ha sconvolto gli USA. Il mondo dello sport non è rimasto insensibile a tale dramma e si è subito attivata la macchinasoliedarietà.O’Neal ad esempio, ha dichiarato di volerre, insieme ad altri giocatori NFL, una parte delle spese per i, spiegando: ...