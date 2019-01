Ok decreto Carige Garanzia su bond

Carige - via libera del Cdm al decreto su tutela del risparmio : Roma, 7 gen., askanews, - Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge sulla tutela del risparmio. Il provvedimento arriva per affrontare il caso di Banca Carige, commissariata dalla Bce la ...

Carige - il governo vara il decreto Tutela risparmio : “Garanzia statale sui bond e possibile ricapitalizzazione pubblica” : Il governo si muove per risolvere la questione di Banca Carige. E con un decreto approvato durante un Consiglio dei ministri convocato appositamente e durato appena dieci minuti, l’esecutivo Conte ha stabilito di fornire una garanzia statale per i bond emessi dall’istituto bancario, commissariato dalla Banca centrale europea dopo il mancato aumento di capitale da parte dell’azionista di maggioranza. Il decreto Tutela risparmio ...

Verso un decreto salva-Carige. Arriva la garanzia pubblica sui bond. Ipotesi Sga (Tesoro) per gli Npl : Consiglio dei ministri-lampo per il varo di misure di supporto all'istituto ligure commissariato dalla Bce. Sga, la società pubblica specializzata nella gestione dei crediti deteriorati, potrebbe rilevare un’ampia parte dei 3,7 miliardi di sofferenze della banca ligure...