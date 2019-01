Offerta di lavoro | Ricerca venditore di sistemi di riposo

Ecco jobby - l’app che fa incontrare domanda e Offerta di lavoro : Inventa il lavoro che non c’era. Potrebbe tranquillamente essere questo il claim della nuova campagna di jobby, la piattaforma nata per mettere in contatto domanda e offerta di occupazione temporanea, che in questi giorni sta popolando i social e le stazioni della metropolitana di Milano. Già, perché non importa quanto sia bizzarro il lavoro per il quale si cerca qualcuno in grado di realizzarlo. Se c’è una persona con quelle capacità, ...