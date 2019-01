Obesità | ecco l’alimento tipico della dieta mediterranea che combatte il fegato grasso

Dolcificanti - ecco cosa dice davvero l’ultima ricerca : non ci sono prove valide che siano dannosi - ma non sono utili in caso di Obesità : Negli ultimi anni tra gli scaffali del supermercato sono diventati molto popolari cibi e bevande contenenti Dolcificanti anziché i normali zuccheri “liberi”. Nonostante l’utilizzo di molti edulcoranti non zuccherini sia stato approvato dagli organi di controllo, non si conoscono ancora bene i potenziali rischi e benefici legati a un’assunzione quotidiana, poiché le prove scientifiche fino ad ora registrate sono spesso limitate o conflittuali. Un ...