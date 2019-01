Nuovo freddo polare si fionda sull' Italia

Milano - code già dalla notte davanti al negozio Nike. In fila al freddo per il Nuovo modello di scarpe (da 170 euro) : Una folla di ragazzi ha dormito tutta la notte davanti al negozio Nike di via Statuto 18 a Milano, in attesa dell’apertura delle vendite delle Off-White x Nike Air Force 1 “Black” & “Volt”, le tanto attese scarpe colorways (al prezzo di 170 euro). Armati di coperte e plaid pesanti, bardati con guanti, sciarpe e cappelli hanno così affrontato la notte per riuscire a comprare il tanto desiderato modello Courtesy ...