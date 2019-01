Nuova Classifica WTA aggiornata al 07 01 2019 – Halep al top senza giocare | sale

Nuova Classifica ATP 07/01/2019 – Djokovic in vetta - Zverev punta Federer : best ranking Cecchinato : Novak Djokovic guarda tutti dall’alto, dietro di lui Nadal e Federer con Zverev pronto a giocargli un brutto scherzo nelle prossime settimane. Fognini e Cecchinato i migliori azzurri: la Nuova Classifica ATP aggiornata al 07/01/2019 Iniziati ufficialmente i primi tornei in giro per il mondo, è il momento di aggiornare il ranking maschile. Come ogni lunedì, diamo uno sguardo alla Nuova Classifica ATP che vede Novak Djokovic ancora ...

Sci alpino - Italia a caccia di conferme nello slalom di Zagabria. Razzoli e Moelgg per scalare la classifica - Nuova sfida per Alex Vinatzer : Dopo il City Event di Oslo del giorno di Capodanno, la Coppa del Mondo di sci alpino 2019 torna subito in pista in vista dello slalom di Zagabria, in Croazia, di domenica. Si torna a gareggiare tra i pali stretti dopo l’incredibile gara di Madonna di Campiglio, che ha visto le uscite di scena di “Sua Maestà” Marcel Hirscher e del norvegese Henrik Kristoffersen, lasciano campo libero allo svizzero Daniel Yule ed agli austriaci ...

Sci alpino - Coppa Europa Kvitfjell 2018 : Valentina Cillara Rossi quarta nel SuperG vinto da Christina Ager - Nuova leader della classifica : Valentina Cillara Rossi conquista un ottimo quarto posto nel SuperGigante di Kvitfjell, Norvegia, valevole per la Coppa Europa 2018/19 di sci alpino. La 24enne nata a Genova ha sfiorato il podio per appena nove centesimi, nella gara vinta dall’austriaca Christina Ager in 56.95 con 33 centesimi sulla connazionale Julia Scheib e 45 sulla elvetica Nathalie Groebli. Quest’ultima ha confezionato una splendida seconda parte di gara, tanto ...

Tennis - nasce la Nuova Classifica ITF. Un ranking parallelo a quello ATP : Oltre al nuovo format della Coppa Davis, tanto discusso dai giocatori di prima fascia, il 2019 porterà un’altra grande rivoluzione nel mondo del Tennis: si tratta del nuovo ranking ITF, una classifica stilata dalla Federazione Internazionale che correrà in parallelo a quelle ATP e WTA. I vecchi tornei Futures rappresenteranno una transizione, cioè una tappa di passaggio per i giovani che potranno crescere di livello e ottenere dei ...

F1 - Hamilton regala il quinto titolo alla Mercedes : ecco la Nuova Classifica Costruttori dopo il Gp del Brasile : Pokerissimo della Mercedes, il team di Brackley vince il quinto titolo Costruttori grazie alla vittoria di Hamilton in Brasile La Mercedes si laurea campione del mondo dei Costruttori per la quinta volta consecutiva, un successo arrivato grazie al trionfo di Hamilton nel Gp del Brasile, abile a precedere sul traguardo Verstappen e Raikkonen. Niente da fare per la Ferrari, costretta ad arrendersi dopo il terzo posto di Iceman e il sesto di ...

F1 - Hamilton vince in Brasile e allunga su Vettel : ecco la Nuova Classifica piloti dopo il Gp del Messico : Il pilota della Mercedes si prende il Gp del Brasile e festeggia alla grande la vittoria del quinto titolo, aumentando anche il vantaggio su Vettel nella classifica piloti Nonostante il titolo sia già in tasca, Lewis Hamilton aumenta il vantaggio su Vettel nella classifica piloti. Il pilota della Mercedes vince il Gp del Brasile e stacca ulteriormente il tedesco della Ferrari, solo sesto oggi al traguardo. Un risultato ottenuto con le ...

La caduta di Rossi a Sepang regala a Dovizioso il titolo di vicecampione - la sfida adesso è tutta in casa Yamaha : la Nuova Classifica piloti : Marc Marquez vince ancora, Rossi cade e regala a Dovizioso il titolo di vicecampione del mondo: la nuova classifica piloti dopo il Gp della Malesia Niente da fare per Valentino Rossi a Sepang: il Dottore ha disputato una gara eccellente, sempre in testa, ma il sogno di una vittoria in questo difficile 2018 è svanito in curva 1 a quattro giri dal termine del Gp della Malesia, dove il nove volte campione del mondo è caduto. Marc Marquez ha ...

F1 – La Ferrari accorcia sulla Mercedes - sarà bagarre nelle ultime due gare : ecco la Nuova Classifica Costruttori : E’ sceso a cinquantacinque punti il vantaggio della Mercedes sulla Ferrari nel Mondiale Costruttori, ecco la nuova classifica Va a Max Verstappen il Gp del Messico: con la sua Red Bull l’olandese ha preceduto le due Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. Nonostante il quarto posto raggiunto con la sua Mercedes, l’inglese Lewis Hamilton conquista con due gare d’anticipo il titolo di campione del ...