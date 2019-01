Non è l' Arena | auto bruciata a Mezzojuso La7 riacquista la macchina a Salvatore

Omaggio a Celentano - Rai "usata" - criticata e beffata a Non è l'Arena : Immaginate di essere proprietari di un albergo, di ospitare un cliente senza farlo pagare e di ritrovarvi il giorno dopo lo stesso cliente che non solo critica il vostro servizio, ma che fa pure pubblicità all’hotel situato di fronte.Un paragone utile a spiegare quello che è accaduto domenica sera a Non è l’Arena, dove Massimo Giletti ha dedicato un terzo di puntata ad Adriano Celentano, fresco ottantunenne.prosegui la letturaOmaggio a ...

Non è l'Arena - Massimo Giletti tenta l'impresa : 6 gennaio - clamorosa puntata speciale contro Raiuno e Mediaset : Sfida complicata per Massimo Giletti. Domenica 6 gennaio su La7 andrà in onda una puntata speciale di Non è l'Arena, tutta dedicata agli 81 anni di Adriano Celentano e a Fiorello. contro Giletti non ci sarà però Fabio Fazio e Che tempo che fa, ma un altra puntata-evento stavolta su Raiuno: I Soliti

Non è l'Arena - Massimo Giletti chiamato sul palco da Urbano Cairo : 'Dove sei?'. E lui : 'Sono già in Rai' : 'Dove sei?'. 'Sono già in Rai'. E' questo il curioso siparietto che è andato in scena, del tutto improvvisato, tra Urbano Cairo e Massimo Giletti all'hotel Cavalieri Hilton di Roma durante il consueto ...

Non è l'arena - Fabrizio Corona e i suoi tre 'amici normalissimi' : gelo in studio - ecco la loro foto : A Non è l'arena di Massimo Giletti , nella puntata di domenica 16 dicembre, come è noto è stato trasmesso il chiacchieratissimo servizio di Fabrizio Corona dal boschetto di Rogoredo, la piazza di ...

Non è l'Arena - Stefania Andreoli demolisce Fabrizio Corona e Asia Argento : 'Due patologie...' - verità brutale : 'Certe storie d'amore sono un incontro tra due patologie'. Fabrizio Corona e Asia Argento , la verità arriva dalla bocca di Stefania Andreoli , psicoterapeuta ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena ...

Non è l'Arena - gli ascolti di domenica 16 dicembre 2018 : perché Massimo Giletti può esultare : Sorridono i dati di ascolto per Non è l'Arena di Massimo Giletti. In prima serata La7 registra il 6,9% di share, pari a 1.320.000 telespettatori. Una serata impegnativa per conduttore, che ha retto ...

Non è l'Arena - Fabrizio Corona contro Striscia la notizia : 'Perché Brumotti è un infame' : Dopo l'aggressione nel bosco delle droga di Rogoredo a Milano ha attaccato anche Vittorio Brumotti di Striscia la notizia. A Non è l'Arena con Massimo Giletti, Corona mette a confronto il suo ...

FABRIZIO CORONA AGGREDITO A ROGOREDO/ Video - La foto con Massimo Giletti su Instagram - Non è L'Arena - : FABRIZIO CORONA minacciato e picchiato nel boschetto della droga di ROGOREDO, nella periferia di Milano: oggi il servizio a Non è L'Arena.

A "Non è l'Arena" il retroscena sul reportage di Corona dal bosco della droga : Questa sera a 'Non è L'Arena' di Massimo Gilletti, Fabrizio Corona , si presenta per la prima volta nella veste di reporter e mostra il filmato girato nel bosco di Rogoredo per cui è finito in ...

Non è l'Arena - Massimo Giletti e la scelta dopo la strage : 'Ciò che Non avete notato' : Ancora una volta mi trovo ad elogiare alcuni tg per la rapidità e la completezza delle informazioni messe in campo per parlare della tragedia di Corinaldo, dove hanno perso la vita 5 ragazzi e un ...

Basket - Nba : Toronto sbanca la Oracle Arena - Non accadeva da 14 anni : WASHINGTON - Colpaccio Toronto alla Oracle Arena. Se non è un segnale all'intera Lega questo, poco ci manca. I Raptors, 23-7,, ancora senza l'infortunato Kawhi Leonard, 24 ore dopo aver umiliato i ...

Fabrizio Corona preso a pugni nel 'parco della droga' : era inviato di 'Non è l'Arena' : Una notte da dimenticare quella che Fabrizio Corona ha vissuto poche ore fa: mentre si trovava a Rogoredo per realizzare un servizio per la prossima puntata di "Non è l'Arena", l'imprenditore è stato accerchiato ed aggredito da alcuni spacciatori del posto. L'ex re dei paparazzi ha raccontato alle Forze dell'Ordine di esser stato preso a pugni e poi spogliato da alcuni "pusher" che gli puntavano un coltello contro: a salvare l'uomo, sarebbe ...