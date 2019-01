Non accettare l’amicizia Facebook di Giorgio Casu - gioca con foto profilo : ennesima bufala? : Tornano le catene social, quelle odiose, che in questo frangente coinvolgono tale Giorgio Casu. Si tratta di un normalissimo utente Facebook, il quale ha visto il proprio nome finire nelle ultime ore in un messaggio virale che purtroppo si è diffuso senza controllo. Come al solito a causa di chi tende a ricondividere qualunque tipo di contenuto senza accertarsi minimamente della sua origine. Come avvenuto in passato, anche oggi 7 gennaio gli ...

“Faccio il contadino e Non subisco le scelte di nessuno. L’agricoltura è l’unica forma di schiavitù che posso accettare” : “Più che un ritorno alla terra il mio è stato un viaggio di sola andata. Non ci avevo mai vissuto, l’avevo solo intravista grazie al lavoro dei miei nonni materni”. Emilio Goslino ha 32 anni, è originario di Savona, ha una laurea triennale in giurisprudenza e una specialistica in direzione dei servizi sociali. Oggi si prende cura della sua terra a Pareto, in provincia di Alessandria, e sta costruendo un’azienda apistica che si chiamerà ...

Meleo : Non si può accettare paralisi città per protesta bus turistici : Roma – “E’ inaccettabile che operatori dei bus turistici possano paralizzare un’intera citta’ per protestare contro un regolamento che pone fine ad una situazione di caos. Quello che e’ successo oggi in piazza Venezia e per le vie della Capitale ci dimostra che invece siamo sulla strada giusta con l’approvazione del nuovo regolamento, a tutela di un centro storico che e’ patrimonio mondiale ...

Google Maps Non è ancora in grado di accettare le segnalazioni. E la vicenda si complica : Un mese fa vi raccontavamo la comparsa della funzionalità su alcuni account, ma oggi la sua diffusione sembra non aver compiuto progressi L'articolo Google Maps non è ancora in grado di accettare le segnalazioni. E la vicenda si complica proviene da TuttoAndroid.

Uomini e donne - Maria De Filippi senza precedenti : massacra Giulia Cavaglia - il gesto che Non può accettare : Anticipazioni esplosive su Uomini e donne di Maria De Filippi . Chi era presente alle registrazioni dello show di Canale 5, infatti, dà conto di una puntata movimentata, in cui proprio la De Filippi ...

J-Ax : “Credevo nel Movimento 5 Stelle ma oggi Non riesco ad accettare l’unione con la Lega. E’ un governo di destra che fa proclami come 50 anni fa” : “La situazione politica italiana mi preoccupa molto perché questo governo non dovrebbe essere né di destra né di sinistra ma si comporta, anzi fa proclami, come un governo di ultra destra di 50 anni fa”, parola di J-Ax che in questi anni non ha mai nascosto attraverso le canzoni, le interviste e sui social le proprie proprie opinioni. Credeva nel Movimento 5 Stelle che aveva apertamente sostenuto ma dal quale adesso si sente deluso: ...

Asia Argento : “Ho capito che Non potevo accettare la piega che la storia con Corona stava prendendo sui media. Il gossip Non mi riguarda… Sono un’artista” : “Quando ho visto le speculazioni sul nostro rapporto, su un fantomatico contratto, perfino il mio ingaggio all’Isola dei famosi, ho capito che non potevo accettare la piega che stava prendendo la cosa sui media e ho deciso di chiudere“, in un’intervista a Repubblica Asia Argento parla della fine della relazione con Fabrizio Corona. Una fine annunciata ieri dal settimanale Chi che aveva spiegato: “Fabrizio ha la ...