Neurochirurgia della mano e non solo | l’ecografia è il terzo occhio del medico

meteoweb.eu

: Rivolto ai 5S, a proposito di honestá: Ma se mai doveste farvi operare al cervello (non che ne abbiate bisogno), p… - TheRealPinguini : Rivolto ai 5S, a proposito di honestá: Ma se mai doveste farvi operare al cervello (non che ne abbiate bisogno), p… -

(Di lunedì 7 gennaio 2019)è il “” del: rappresenta un valido supporto nelle procedure invasive, per esempio guidando ilnell’esecuzione corretta delle infiltrazioni alla, minimizzando i rischiprocedura.È quanto sostengono i ricercatori coordinati dal professor Luca Padua, docente di Neurologia all’Università Cattolica, Responsabile dell’Unità Operativa “Neuroriabilitazione ad Alta Intensità”Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS e Referente ScientificoFondazione Don Carlo Gnocchi, sulla baselunga esperienza nel campo deldel nervo e sulla base di numerosi studi pubblicati su diverse riviste scientifiche.La summa di queste evidenze scientifiche è stata pubblicata in forma di lettera sulla prestigiosa rivista New England Journal of Medicine, redatta dal professor Padua e dai dottori Daniele Coraci e Claudia ...