NBA | Anthony Davis | Voglio anello e titolo di MVP Frustrazione? Solo per gli

Risultati NBA – Lakers ko contro Oklahoma : i Sixers esaltano Embiid - Anthony Davis dà spettacolo a Brooklyn : I Lakers perdono con LeBron James in panchina, bene Nets e Sixers Nella notte italiana nove sono stati i match disputati e validi per la regoular season NBA. Tanti i Risultati degni di nota tra cui spicca senza ombra di dubbio la sconfitta dei Lakers contro Oklahoma. La squadra di Los Angeles, con LeBron James in panchina, in casa non riesce a dominare sui Thunder, che forti dei 37 punti di Paul George vincono per la 24ª volta in ...

NBA - Anthony Davis è mostruoso : Dallas va ko a New Orleans : New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks 114-112 I numeri continuano a essere impressionati, ma in fondo per Anthony Davis quella di stanotte è soltanto l'ennesima giornata in ufficio, chiusa al massimo ...

NBA - risultati della notte : Doncic batte Anthony Davis - Toronto rimonta Miami : Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans 122-119 Serviva una prestazione speciale per tornare a vincere dopo sei sconfitte consecutive e Luka Doncic non si è fatto trovare impreparato. Il favorito al ...

NBA – Kevin Garnett non usa mezzi termini : “Anthony Davis? Ai Lakers farà la storia” : Kevin Garnett ha parlato, senza mezzi termini, delle voci di mercato che vorrebbero Anthony Davis in maglia Lakers, consigliando a ‘The Brow’ di trasferirsi subito a Los Angeles Nei giorni scorsi Anthony Davis è finito al centro di diversi rumor di mercato. Il centro dei Pelicans sarebbe sostanzialmente davanti ad un bivio: rinnovare con i Pelicans per un quinquennale da 239 milioni complessivi, il contratto più ricco che una ...

NBA – Cena con contorno di polemiche : LeBron James ed Anthony Davis pizzicati al ristorante - la trade è sempre più vicina : LeBron James ed Anthony Davis hanno Cenato insieme dopo la sfida tra Lakers e Pelicans: si alimentano i rumor sulla possibile trade che porti ‘The Brow’ a Los Angeles Nei giorni scorsi Anthony Davis è finito al centro di diversi rumor di mercato. Il centro dei Pelicans sarebbe sostanzialmente davanti ad un bivio: rinnovare con i Pelicans per un quinquennale da 239 milioni complessivi, il contratto più ricco che una squadra NBA ...

Mercato NBA – Anthony Davis mette in guardia i Pelicans : “fra la legacy e i soldi sceglierò sempre…” : Anthony Davis, finito al centro di diverse voci di Mercato, ha spiegato di preferire una carriera vincente in NBA ai soldi: chiaro segnale del mancato rinnovo con i Pelicans? Nei giorni scorsi Anthony Davis è finito al centro di diversi rumor di Mercato. Il centro dei Pelicans sarebbe sostanzialmente davanti ad un bivio: rinnovare con i Pelicans per un quinquennale da 239 milioni complessivi, il contratto più ricco che una squadra NBA ...

NBA - nella testa di Anthony Davis : 'La mia eredità è più importante dei soldi' : Coach Alvin Gentry ha ripetuto fino alla nausea che Davis non verrà scambiato per nessuna ragione al mondo , "Neanche per Beyoncé" ha detto per enfatizzare il concetto, , e di sicuro i Pelicans ...

NBA - Antetokounmpo show : chiede ad Anthony Davis di raggiungerlo ai Bucks - “siamo competitivi per il titolo” : Giannis Antetokounmpo vuole competere per il titolo già in questa stagione, tentando di reclutare Anthony Davis alla sua corte Giannis Antetokounmpo sta provando a reclutare un big che possa stare al suo fianco ai Bucks per tentare la corsa al titolo NBA. Il fenomeno greco, ha scambiato qualche battuta con Anthony Davis: “Come to the Bucks, man”. Un tentativo per adesso vano, dato che il talento di New Orleans ha fatto capire di voler ...

Mercato NBA – Anthony Davis gela i Lakers : “ringrazio LeBron James per le belle parole ma non mi interessa” : Anthony Davis apprezza le lusinghe di LeBron James ma allontana le voci di Mercato e si concentra sul presente ai New Orleans Pelicans Negli ultimi giorni, diversi rumor di Mercato NBA hanno affiancato il nome di Anthony Davis ai Los Angeles Lakers. Interrogato sul possibile arrivo del centro dei Pelicans, LeBron James si è detto estasiato all’idea di averlo come compagno di squadra. Nei prossimi mesi, Anthony Davis dovrà prendere ...

Mercato NBA – Cena ‘galeotta’ con Carmelo Anthony - LeBron James svela : “vorrei Melo ai Lakers” : LeBron James a Cena con il grande amico CarMelo Anthony, attualmente alla ricerca di una squadra: si alimentano i rumor che vorrebbero Melo diretto verso Los Angeles Stagione da dimenticare quella di CarMelo Anthony. Dopo essere stato scambiato senza troppi complimenti dai Thunder agli Hawks, Melo è stato tagliato dalla franchigia della Georgia per accasarsi ai Rockets. In Texas le sue prestazioni non sono certamente aumentate di livello. ...

Mercato NBA - LeBron James sogna Anthony Davis : 'Sarebbe fantastico' : Da quando LeBron James ha firmato con i Los Angeles Lakers, tutti aspettano solamente di conoscere quale stella sarebbe andata a fargli compagnia in maglia gialloviola. Tutto quello spazio salariale ...

NBA – LeBron James chiama Anthony Davis ai Lakers : “sarebbe fantastico averlo - qualcosa di incredibile” : Diversi rumor di mercato parlano della possibilità che Anthony Davis si trasferisca ai Los Angeles Lakers: LeBron James è pronto ad accoglierlo a braccia aperte “sarebbe fantastico. Davvero, sarebbe fantastico. qualcosa di incredibile”, con queste parole LeBron James ha dato il suo benestare al possibile arrivo di Anthony Davis ai Los Angeles Lakers. Il centro dei New Orleans Pelicans nei prossimi mesi dovrà prendere un’importante ...

Mercato NBA – Anthony Davis al bivio : il rinnovo più ricco possibile vale guardar vincere gli altri? : Anthony Davis di fronte ad un bivio: i Pelicans potrebbero offrirgli il contratto più ricco possibile ma la franchigia di New Orleans non sembra poter diventare competitiva per vincere un anello Molto spesso nella carriera di uno sportivo spunta un bivio che può cambiarne drasticamente il suo futuro. Nei prossimi mesi anche Anthony Davis dovrà fare una scelta importante per la sua carriera: rinnovare con i Pelicans oppure cercare fortuna ...

Mercato NBA – Strategia clamorosa dei Lakers : si prepara il doppio colpo Kawhi Leonard-Anthony Davis! : I Los Angeles Lakers stanno gettando le basi per un doppio colpo da paura: la dirigenza giallo-viola proverà a prendere Kawhi Leonard ed Anthony Davis per la prossima stagione Dopo un inizio di stagione altalenante, i Los Angeles Lakers sembrano aver trovato la quadra. La franchigia losangelina si trova attualmente in 4ª posizione ad Ovest con 18 vittorie e 11 sconfitte. LeBron James ha preso per mano la squadra, aiutando i giovani a ...